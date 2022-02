Ile Maurice: Agression à Flic-en-Flac - Une femme de 19 ans raconte son calvaire sur les réseaux sociaux

Son récit a choqué plus d'un. Lucy Lemasson, 19 ans, a choisi les réseaux sociaux pour dénoncer son bourreau pour séquestration, agression physique et de l'avoir blessée à l'arme blanche. Son agresseur, lui, n'a pas encore été arrêté malgré une plainte déposée il y a bientôt une semaine.

Tout commence le 1er février dernier. Le pays est en alerte 3 à 16 heures à l'approche du cyclone Batsirai. Lucy Lemasson se rend chez son ami et ancien petit-ami depuis quelque temps déjà. La jeune femme qui se dit "empathe" veut l'aider à traverser leur rupture. Les deux ont vécu en couple durant trois et demi.

C'est le lendemain que son agresseur a appris que la jeune femme a décidé de refaire sa vie avec une autre personne. C'est alors que son calvaire devait commencer. Le jeune homme devient agressif et lui demande son téléphone portable Ce qu'elle refuse. Il donne un coup de poing dans un miroir, selon la femme.

Sentant le danger, elle part se réfugier chez un ami. Son ex-compagnon revient à la charge. Afin de ne pas envenimer les choses, la jeune femme revient chez lui. Cela sans imaginer la suite qui sera lourde de conséquences. Son agresseur la menace de mort, lui arrache son téléphone et voit les messages, les photos et vidéos.

L'ex-compagnon entre dans une colère noire, la saisit par le cou et la frappe. Coups de poing et coups de pied pleuvent. Lucy se retrouve au sol saignant du nez. Le jeune homme lui assène des coups de balai sur tout le corps. La jeune femme se saisit des parties génitales de son agresseur et mord son bras pour se défendre.

Les coups continuent jusqu'à que ce son bourreau la traîne de force vers la salle de bains. "Là, il sort un couteau et me menace. Il éteint une cigarette sur ma jambe et m'enferme dans la dans la salle de bains. Puis il revient, me sort brutalement et m'emmène dans la chambre. C'est là qu'il commence à me taillader les jambes. Il m'assène un coup à la mâchoire. Il m'emmène de nouveau sous la douche, me blessant encore avec le couteau. Je saigne abondamment. Il m'ordonne de prendre une douche avant de venir me reposer au lit", raconte la jeune femme.

Après des heures de torture alléguée, l'agresseur présumé la force à avaler des somnifères. La jeune femme profite du fait que son agresseur dort depuis plusieurs heures pour s'enfuir. Elle saute du deuxième étage et tombe sur le dos. Elle met quelques minutes avant de se relever pour fuir cet enfer.

Lucy Lemasson, que nous avons contactée au téléphone, affirme avoir été recueillie par des personnes qui l'ont aidée à appeler sa mère. La jeune femme a porté plainte au poste de police le 2 février. Une semaine après, elle a décidé de rendre publique son histoire, vu que jusqu'ici la police n'a pas encore arrêté son agresseur présumé.

Après cette dénonciation, les internautes lui ont apporté leur soutien et attaquent l'agresseur présumé sur les réseaux sociaux.

Au niveau de la police, on confirme la déposition de la victime en précisant qu'une enquête a été ouverte et que l'agresseur est recherché.