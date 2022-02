Ile Maurice: Meutre de Vanessa Lagesse - Le procès contre Bernard Maigrot abandonné... pour le moment

C'est une des affaires judiciaires les plus médiatisées de l'histoire. 22 ans après, on ne sait toujours pas qui a tué la styliste dans son bungalow à Grand-Baie dans la nuit du 9 au 10 mars. Et selon le représentant du DPP entendu aujourd'hui, ce n'est pas Bernard Maigrot. Le DPP ne veut du moins pas le poursuivre pour le moment avec la tournure actuelle du procès.

Rappelons qu'à l'issue de l'enquête préliminaire, Bernard Maigrot avait été déféré aux assises. Mais le DPP de l'époque avait rayé l'affaire avant même que Maigrot n'arrive dans le box des accusés.

Des années plus tard, la police a de nouveau inculpé l'homme d'affaires sur la base de "nouvelles preuves scientifiques". Or Me Gavin Glover, l'avocat de Bernard Maigrot a expliqué aujourd'hui en cour que son client n'a jamais été confronté à ces éléments. La représentante du DPP a ainsi demandé l'arrêt des procédures. Elle demande à la police de confronter Bernard Maigrot aux "nouvelles preuves scientifiques."

C'est ainsi un énième rebondissement qui peut, évidemment, être sujet à d'autres tournures.