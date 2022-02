Afrique: Turquie - Le club de Giresunspor dément les menaces contre Younousse Sankharé

Le Giresunspor Kulübü, club de Younousse Sankharé, a publié un communiqué dans lequel il dément toutes ces accusations " infondées ".

Le club turc de Giresunspor a démenti ce mercredi les affirmations de son milieu de terrain sénégalais Younousse Sankharé, qui assure que le président du club l'a menacé verbalement. Ce matin, dans L'Equipe, l'ancien milieu de terrain des Girondins de Bordeaux déclarait craindre pour sa sécurité dans son club, Giresunspor. " Je sens que le climat est hostile. Je me méfie de tout, j'y vais la peur au ventre ". Des suites de cette interview de l'ancien bordelais et de son avocat, le club turc a répondu par un communiqué.

" Les nouvelles et allégations infondées concernant notre footballeur Younousse Sankhare dans certains médias et réseaux sociaux ne reflètent pas la vérité. Nous rejetons totalement ces attitudes et comportements malveillants qui accusent et humilient notre club.

Toutes les procédures judiciaires liées à ce sujet ont été engagées et des informations détaillées seront partagées avec le public par notre club. Nous aimerions que l'on sache que nous n'avons jamais connu un tel problème avec aucun de nos joueurs que nous avons recrutés pour notre effectif, et que tous nos joueurs, que nous considérons comme faisant partie de notre famille, sont très heureux d'être dans notre ville et notre équipe. Nous laissons l'appréciation du public sur la question ", s'est défendu le club dans un communiqué.