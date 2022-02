Afrique Centrale: La CIJ ordonne à l'Ouganda de verser 325 millions de dollars à la RDC

Point de vue de la Cour internationale de Justice (CIJ) lors de la lecture de son arrêt en l'affaire relative à des Questions relatives à l'obligation de poursuivre ou d'extrader (Belgique c. Sénégal). Cette séance a eu lieu, exceptionnellement, dans la salle japonaise du Palais de la Paix./ Vue de la Cour internationale de Justice (CIJ) lors de la lecture de son arrêt en l'affaire relative à des Questions concernant l'obligation de poursuivre ou d 'extrader (Belgique c. Sénégal)

La Cour internationale de justice (CIJ), la plus haute juridiction de l'ONU, a tranché dans le litige qui oppose l'Ouganda à la RDC. Celle-ci réclamait 11 milliards de dollars de réparation pour les dommages causés pendant la deuxième guerre du Congo entre 1998 et 2003 durant laquelle l'Ouganda avait envahi l'est de la RDC. La CIJ a fixé à 325 millions de dollars le montant des réparations que Kampala doit verser à Kinshasa.

Le montant fixé par la CIJ est donc de 325 millions de dollars, une somme qui se découpe en plusieurs tranches. D'abord, 225 millions pour les dommages aux personnes, car les juges ont estimé que 10 à 15 000 personnes étaient mortes en raison de l'occupation de l'Ouganda. À cela, s'ajoutent les viols, les violences sexuelles et l'enrôlement d'enfants soldats.

Il y a également le versement de 40 millions de dollars pour les biens qui ont été détruits dans la province de l'Ituri, cette région de l'est du Congo, qui était occupée par l'Ouganda. Et 60 millions de dollars correspondent au pillage des ressources naturelles telles que l'or, le coltan, le diamant et l'exploitation du bois.

Les juges ont aussi imposé un calendrier à l'Ouganda. Ils ont estimé que le pays devrait payer 65 millions de dollars au 1er septembre de chaque année, et ce, jusqu'en 2026. Si l'Ouganda devait refuser de s'acquitter de cette dette, des intérêts de 6% annuel s'imposerait au pays.