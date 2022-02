Afrique de l'Ouest: BRVM - Le marché consolide son embellie ce mercredi 9 février 2022

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a, au terme de la séance de cotation de ce mercredi 9 février 2022, consolidé son embellie entamée la veille.

C'est ainsi que l'indice composite a enregistré une hausse de 0,74% (après 0,72% la veille) à 206,19 points contre 204,68 points précédemment. Quant à l'indice BRVM 10, il a aussi enregistré une hausse de 0,74% (après 0,87% la veille) à 157,49 points contre 156,54 points précédemment.

La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une hausse de 45,505 milliards de FCFA à 6206,733 milliards de FCFA contre 6161,228 milliards de FCFA la veille.

Celle du marché des obligations termine la séance de cotation en baisse de 9,254 milliards de FCFA, s'établissant à 7494,603 milliards de FCFA contre 7503,857 milliards de FCFA la veille.

La valeur totale des transactions se situe toujours au-dessus des 2 milliards, se situant à 2,030 milliards de FCFA contre 2,727 milliards de FCFA précédemment.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est respectivement occupé par les titres SETAO Côte d'Ivoire (plus 7,46% à 1 440 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 6,96% à 845 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 6,37% à 4 595 FCFA), Bolloré Côte d'Ivoire (plus 5,10% à 2 575 FCFA) et Crown SIEM Côte d'Ivoire (plus 5,00% à 735 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 7,19% à 775 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 4,60% à 1 660 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 3,75% à 1 155 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 3,55% à 950 FCFA) et BOA Côte d'Ivoire (moins 1,85% à 5 300 FCFA).