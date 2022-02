Sénégal: Abdoulaye Touré, Directeur de la Bu de l'Ucad - " Nous allons élargir l'offre numérique pour mieux accompagner l'enseignement bimodal "

interview

Abdoulaye Touré est le nouveau Directeur de la Bibliothèque universitaire de l'Ucad, un établissement qu'il a intégré depuis 1994 après avoir obtenu un diplôme à l'École des bibliothécaires, archivistes et documentalistes (Ebad). Dans cet entretien, M. Touré, natif de Farégnab, petit village voisin de celui de Mampalago dans la commune d'Oulampane (département de Bignona), dévoile sa feuille de route. Il compte élargir l'offre numérique pour apporter sa contribution à l'enseignement bimodal instauré à l'Ucad.

Quelles sont d'abord les missions de la Bibliothèque universitaire (Bu) ?

La Bibliothèque universitaire (Bu) a un statut d'institut d'université par le décret n° 78-808 du 28 juillet 1978. Elle est membre de l'Assemblée de l'université et siège au Conseil restreint de l'Ucad. Cette reconnaissance institutionnelle lui confère une place de choix dans le dispositif d'enseignement et de recherche.

Elle constitue pour l'enseignement et la recherche un support pédagogique. Elle a pour mission, entre autres, d'accompagner et de soutenir l'enseignement et la recherche en fournissant une documentation adaptée, d'impulser et de coordonner la politique documentaire à l'Ucad, de former les usagers à l'utilisation des ressources de la bibliothèque, de développer la coopération avec des structures documentaires.

La Bu est le point focal du Service commun de la documentation. Ce réseau regroupe autour de la Bu 13 bibliothèques spécialisées rattachées à des facultés, instituts ou départements, une médiathèque et enfin une photothèque.

Vous avez été récemment porté à la tête de la Bibliothèque universitaire. Quelle est votre feuille de route ?

Ma feuille de route est de continuer d'offrir à la communauté universitaire des services innovateurs répondant aux besoins des publics de la Bu dans un contexte d'ouverture des données de la recherche. Nous allons parachever les chantiers laissés par notre prédécesseur et travailler en étroite collaboration avec tous les services de l'Ucad pour donner un nouvel élan à la Bu et la positionner au cœur des activités d'enseignement et de recherche.

Pour se faire, nous allons finaliser l'interconnexion des bibliothèques du Service commun de la documentation, élargir l'offre numérique pour mieux accompagner l'enseignement bimodal à l'Ucad, vulgariser et continuer de développer des programmes de formation à l'utilisation des ressources numériques au profit des utilisateurs.

Nous allons établir également une coopération durable avec les écoles doctorales de l'Ucad, développer la culture du numérique des agents de la bibliothèque, élaborer une charte qui devra accompagner la bibliothèque numérique pour en faire un véritable dépôt institutionnel qui rassemble toute la production scientifique de l'Ucad, rendre visibles et valoriser les travaux de recherche de l'université pour doper le classement de l'Ucad au niveau africain et international.

Nous comptons aussi faire de l'Espace numérique de travail (Ent) un lieu d'accès pour toutes les composantes de la communauté universitaire et assurer une exploitation maximale des énormes possibilités offertes par la toile. Il s'agit aussi de valoriser, de rendre plus visible et fonctionnel le centre d'accès aux données statistiques que la Bu abrite et qui est le fruit du partenariat entre l'Agence nationale de la statistique et de la démographie et l'Ucad.

Nous allons faire du portail de la Bu un réel outil de communication avec l'utilisation des réseaux sociaux, le portail Web étant la vitrine de la Bibliothèque sur la toile, prendre en compte dans la politique de développement des collections de la Bu, les nouvelles filières créées à l'Ucad. Bref, faire en sorte que la Bibliothèque universitaire soit une bibliothèque pour tous, prenant en compte les personnes vivant avec un handicap (mal-voyants, non-voyants et malentendants). Nous comptons exploiter toutes les possibilités offertes par les nombreux accords de coopération entre l'Ucad et les universités partenaires au niveau national et international pour faciliter l'accès à la documentation et le partage de connaissance. Voilà, entre autres, quelques orientations que nous voulons donner à la Bu.

À combien évaluez-vous le fonds documentaire de la Bu ?

Le fonds documentaire de la Bibliothèque de l'Ucad de Dakar est composé de divers documents : monographies à caractère général ou spécialisé, ouvrages de référence généraux ou spécialisés, thèses et mémoires, périodiques, publications des Nations unies et des organismes internationaux. À cela, il faut ajouter les cartes et plans ainsi que de nombreux manuscrits comme ceux de René Maran exposés à la Bu dans le cadre des commémorations du centenaire de " Batouala " de René Maran, Prix Goncourt 1921. Le tout évalué à plus de 500 000 documents qui se rapportent à toutes les disciplines qui font l'objet d'enseignement et de recherche à l'Ucad.

À côté de ces supports physiques, la Bibliothèque centrale met à la disposition de ses publics, à travers de nouveaux outils de recherche utilisant les technologies les plus récentes de l'informatique et de l'audiovisuel, une documentation électronique sous forme de bases de données, de documents multimédias, de documents audiovisuels, de documents numériques et de périodiques électroniques. À cela s'ajoute la bibliothèque numérique qui recense les thèses et mémoires soutenus à l'Ucad, les travaux de recherche des enseignants-chercheurs, des fonds patrimoniaux. Elle est accessible via http://bibnum.ucad.sn/greenstone. La Bu bénéficie de l'accompagnement des partenaires pour l'accès aux ressources numériques.

De plus en plus, on parle de bibliothèque numérique. Où en êtes-vous à la Bu.

La Bibliothèque universitaire a très tôt commencé à numériser ses collections. Des expériences acquises à travers différents projets financés par la France, le Canada, l'Agence universitaire de la Francophonie (Auf). On peut citer le Système d'information scientifique et technique, le projet Datad (Database of african theses and dissertations), le projet Cyberthesis, Cyberdocs, entre autres, qui ont permis de mettre en place, à partir de 2004, un service dénommé " Service de numérisation des publications académiques de l'Ucad ". Voilà tout le processus et les différentes étapes qui ont permis à la Bu d'avoir une bibliothèque numérique et qui va évoluer vers un dépôt institutionnel.

L'Ucad a adopté l'enseignement bimodal. Quelle est la part de la Bu dans ce système ?

La Bu a adapté ses services par rapport aux bouleversements causés par la Covid-19. L'élargissement de l'offre numérique, inscrit comme second point de notre feuille de route, rentre dans cette perspective mais également dans le cadre du plan stratégique du numérique défini par le Recteur de l'Ucad. La Bu va permettre l'accès en tout lieu et en tout temps à la documentation à travers des plateformes de bibliothèques numériques en plus des documents disponibles sur support papier. Quel que soit le mode d'enseignement, la Bu va toujours accompagner l'enseignement et la recherche. Cela fait partie de ses missions.