Sénégal: Cinq Commissaires européens en conférence de presse à Dakar, vendredi

Dakar — Les Commissaires européens en charge des affaires intérieures, des partenariats internationaux, du marché intérieur, de la culture, du numérique, de l'énergie animeront une conférence de presse, vendredi, à partir de 9h au Terrou Bi, à Dakar, a appris l'APS.

Ces responsables sont en visite à Dakar en vue du sommet Union européenne (UA)-Union africaine mais aussi de la présidence sénégalaise de l'UA, selon un communiqué reçu de la Délégation de l'UE au Sénégal.

La même source indique que le sixième sommet UE-UA qui se déroulera les 17 et 18 février à Bruxelles "constituera une occasion de jeter les bases d'un partenariat renouvelé et approfondi entre l'UA et l'UE".

Elle ajoute que cette rencontre "bénéficie d'un engagement politique au plus haut niveau fondé sur la confiance et une compréhension claire des intérêts mutuels".

"Les dirigeants devraient débattre de la manière dont les deux continents peuvent renforcer la prospérité", selon le communiqué, soulignant que l'objectif est "de lancer un ambitieux paquet d'investissements Afrique-Europe en tenant compte des défis mondiaux tels que le changement climatique et la crise sanitaire actuelle".

Européens et Africains "devraient également discuter des outils et solutions permettant de promouvoir la stabilité et la sécurité grâce à une architecture renouvelée pour la paix et la sécurité".

L'objectif est "d'échanger avec les autorités sénégalaises, ainsi qu'avec la jeunesse sénégalaise, la société civile et le secteur privé autour des principaux défis et enjeux de la relance socio-économique du Sénégal"'.

Selon le communiqué, "les deux parties ont également échangé autour des priorités du partenariat UE-Sénégal ainsi que sur les priorités de l'agenda sénégalaise vis-à-vis la présidence de l'Union Africaine".

Au terme de leur séjour, les 5 Commissaires européens "feront face aux médias pour faire le bilan de la visite mais aussi présenter les attentes et les priorités communes pour un partenariat gagnant-gagnant renouvelé".