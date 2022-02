Sénégal: SEN'EAU met en service un nouveau système de distribution entre Thiaroye et Golf Sud

Guédiawaye — La SEN'EAU a mis en service mercredi, un nouveau système de distribution d'eau sur l'axe Thiaroye-Golfe Sud, dans la banlieue dakaroise, en perspective d'une "forte pression" attendue "sur le réseau".

"Nous sommes en train aujourd'hui de mener une double opération de rinçage et de ramonage des conduites, dans le cadre de la distribution d'eau potable, car nous préparons l'arrivée d'une plus forte pression d'eau dans le réseau", a indiqué, Diery Ba, directeur des Territoires et Opérations de SEN'EAU.

Il s'exprimait à la fin d'une visite de l'usine des eaux de Thiaroye et du point "Y" de Golfe Sud, dans la banlieue de Dakar.

"Nous sommes en train de mener des opérations de rinçage des conduites d'eau. Nous profitons juste de cette pression d'eau attendue, pour faire une opération de ramonage, qui consiste à nettoyer les dépôts qu'il peut y avoir dans les conduites et les réseaux", a-t-il expliqué.

Pour ces opérations, les techniciens de la SENEAU vont utiliser la force de l'eau et sa pression pour nettoyer les conduites, a ajouté le directeur des Territoires et Opérations.

"C'est une opération courante parce que, autant, on peut nettoyer un réservoir d'eau avec des balaies, des brosses et du rinçage manuel, autant pour les réseaux, il faut forcement passer par la force hydraulique", a-t-il fait savoir.

Il a assuré qu'a la fin de ces opérations, les populations de Guédiawaye et de l'axe situé entre l'usine des eaux de Thiaroye et le site "Y" de Golfe Sud vont bénéficier "d'une meilleure eau" qui vient du Lac de Guiers.

"L'eau sera de meilleure qualité et viendra avec beaucoup plus de pression, mais d'ici là, il va falloir bien nettoyer les conduites", a souligné

Il a ajouté que ces opérations vont améliorer la qualité et la quantité d'eau.

"Mais, ces travaux vont s'accompagner d'une petite rupture parce qu'on va arrêter la distribution, le temps de faire le nettoyage. Et à la fin, quand, nous remettrons le service, il peut y avoir quelques arrivées d'aux troubles chez quelques clients et nous souhaitons informer nos clients et nous en excuser d'avance", a-t-il dit.

Les travaux prennent juste une demie journée, selon le directeur des Territoires et opérations de SEN'EAU.