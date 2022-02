Sénégal: Pape Banda Dièye veut faire de Tambacounda "une ville belle et prospère"

Tambacounda — Le nouveau maire de Tambacounda, Papa Banda Diéye a fait part de sa volonté mercredi, de contribuer à faire hisser cette ville de l'Est du Sénégal parmi les plus belles et les plus prospères de la sous-région.

"Je mesure l'honneur qui m'est fait et la responsabilité qui m'incombe pour l'avenir de notre ville durant ce mandat. Je vais contribuer à faire hisser la ville de Tambacounda parmi les plus belles et les plus prospères de la sous-région", a dit Dièye, installé le même jour dans ses fonction de maire par le Préfet.

Il a promis de mettre "l'énergie nécessaire" et la "détermination" qu'il faut pour "mener à bien les projets indispensables aux besoins de chacun".

"Notre commune, c'est notre avenir, et nous continuerons à faire de Tambacounda, une commune où il fait bon vivre", a assuré Papa Banda Diéye.

Il dit placer son mandat sous le signe de la jeunesse et de la promotion féminine.

Il estime que Tambacounda doit pouvoir mettre à profit sa position géographique de ville-carrefour, des programmes de l'Etat et des opportunités que lui offrent les projets de développement mis en oeuvre dans la commune.

"La diversité et la qualité de ses ressources humaines doivent aussi contribuer à la formation professionnelle, à l'insertion des jeunes, au développement des sports et des loisirs tout comme à l'autonomisation des femmes", a dit M. Diéye.

Le maire de la Commune va travailler avec neuf adjoints choisis par les 76 conseillers par consensus.