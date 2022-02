Algérie: APN - Installation du groupe parlementaire d'amitié Algérie-Corée

Alger — Le Groupe parlementaire d'amitié Algérie-Corée a été installé mercredi au siège de l'Assemblée populaire nationale (APN) dans le cadre du renforcement de la coopération entre les institutions parlementaires des deux pays.

La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence du président de la commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté de l'APN, Mohamed Hani, de l'ambassadeur de la République de Corée en Algérie, Kim Chang-mo, et du directeur de l'Asie centrale et orientale au ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Mohamed Yazid Bouzid.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Hani a précisé que l'installation de ce groupe d'amitié "entre dans le cadre de la dynamique imprimée par le président de l'APN, Brahim Boughali, pour la mise en place de mécanismes favorisant le développement de la coopération parlementaire avec les pays frères et amis à travers la promotion de la performance parlementaire dans son volet international, en tant qu'appui à la diplomatie traditionnelle".

L'APN s'emploie à la mise en œuvre des "directives éclairées et judicieuses du président de la République, Abdelmadjid Tebboune", qui insiste sur "l'impératif pour les institutions parlementaires et exécutives d'être au sommet de leurs performances pour s'adapter aux développements de la donne géopolitique et géostratégique internationale", a-t-il souligné.

Il a ajouté que ce mécanisme parlementaire permettra "d'approfondir le dialogue, de renforcer les relations bilatérales et d'intensifier la concertation, notamment entre les représentants des deux peuples, dans le cadre de la diplomatie des peuples et de la diplomatie parlementaire".

Pour sa part, M. Kim Chang-mo a rappelé que "la Corée et l'Algérie entretiennent de bonnes relations depuis l'institution des relations diplomatiques en 1990, notamment après les visites conduites par les présidents des deux pays en 2003 et 2006", affirmant que le groupe parlementaire d'amitié installé "renforcera davantage les relations bilatérales, notamment sur le plan parlementaire".

S'exprimant à cette occasion, M. Mohamed Yazid Bouzid a fait part de la disposition du ministère des AE à apporter le soutien nécessaire pour la feuille de route "adoptée par le groupe dès l'entame de ses missions en vue de booster la coopération bilatérale".

La consolidation des consultations politiques sur les questions bilatérales et les dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun, l'augmentation du volume d'échanges commerciaux entre les deux pays qui ne dépasse pas actuellement les deux (2) mds USD/an, la vulgarisation des nouvelles mesures incitatives prévues par la loi sur l'investissement, outre la levée des obstacles facilitant aux grandes firmes coréennes l'accès au marché algérien, sont autant d'objectifs tracés par le groupe d'amitié.

Dans ce sillage, M. Bouzid a fait état de pas moins de 60 sociétés coréennes activant en Algérie. En revanche, le volume des investissements demeure en deçà du niveau escompté, a-t-il poursuivi, appelant à le hisser au niveau de la volonté politique affichée par les dirigeants des deux pays.

Le groupe d'amitié vise également à renforcer la coopération bilatérale dans les domaines sensibles en dehors du cadre conventionnel de la sécurité, à savoir les enjeux liés à la sécurité alimentaire, les changements climatiques, la lutte contre les épidémies transfrontalières, l'extrémisme violent et la cybernétique".