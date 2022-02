Algérie: Mascara - Signature d'un accord de partenariat dans le recyclage des déchets industriels

Mascara — L'entreprise "Lafarge Algérie" de production de ciment et le groupe de sidérurgie "Tosyali Algérie" ont signé, mercredi à la cimenterie de la commune de Oggaz (wilaya de Mascara), un accord de partenariat visant la valorisation des déchets industriels et leur réutilisation dans l'industrie.

Le Directeur général de l'entreprise Lafarge Algérie, Samir Gharbi a souligné que "l'accord vise à récupérer les déchets industriels métalliques de l'usine du groupe Tosyali à Bethioua (Oran), notamment les déchets ferreux issus des carrières, dans la fabrication du ciment au niveau de l'usine de Oggaz, comme substitut aux métaux ferreux extraits des carrières, une matière non renouvelable et rare au niveau national".

Il a aussi relevé que l'entreprise Lafarge, qui traite de manière responsable les questions environnementales, a réalisé une station de traitement des déchets industriels au niveau de la cimenterie de Oggaz, avec un investissement estimé à 6 millions d'euros, pour traiter environ 2 tonnes par jour de déchets industriels destinés à être réutilisés dans l'industrie cimentière et la production d'énergie comme alternative partielle au gaz naturel".

Pour sa part, le Directeur général du groupe Tosyali, Ibrahim Alciboga a souligné, dans une allocution prononcée à cette occasion, que le complexe qu'il supervise "accorde une grande importance à la préservation de l'environnement, au recyclage des déchets et à la réduction des émissions, ainsi qu'à la coopération dans ce domaine avec différents partenaires économiques et administratifs, dont la cimenterie Lafarge, ce qui permet de conclure un accord de partenariat et coopérer avec lui, aujourd'hui, en transformant les déchets en une matière première à valeur ajoutée qui contribue à valoriser les déchets et à préserver l'environnement et les ressources naturelles non renouvelables".

Il a fait savoir que l'usine sidérurgique de Bethioua produit mensuellement entre 50.000 et 70.000 tonnes de boues de fer comme déchets pour sa production principale de divers types de fer, signalant que c'est une matière qui sera transférée à l'usine Lafarge de la commune de Oggaz, sachant qu'elle est capable de remplacer le minerai de fer extrait des carrières et utiliser cette matière dans l'industrie du ciment".

La cérémonie de signature de l'accord de partenariat entre la cimenterie Lafarge et le complexe sidérurgique Tosyali s'est déroulée en présence de cadres du secteur de l'environnement des wilayas de Mascara et d'Oran, qui ont salué cette initiative et exprimé leur volonté de les accompagner dans le domaine de protection de l'environnement, de valorisation des déchets et de préservation des ressources naturelles non renouvelables.