Afrique: Fondation Djigui, la grande espérance - 20 ans au service des populations vulnérables

Foi, développement et charité, telles sont les valeurs qui régissent la Fondation Djigui, la grande espérance.

Cette organisation vise essentiellement à contribuer au bien-être des populations.

Elle a célébré 20 années au service des populations vulnérables le 8 février à la salle de conférences de l'espace Crrae-Umoa, sis au Plateau, sous le parrainage de la Première dame Dominique Ouattara et sous la présidence de Nassénéba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant.

Le thème de cette célébration était axé autour de la résilience des organisations de protection des populations vulnérables en situation d'urgence.

L'Imam Cissé Djiguiba Abdallah, président-fondateur de la Fondation Djigui, a déclaré avoir pris une part active au plaidoyer pour l'adoption de la loi interdisant la pratique de l'excision en Côte d'Ivoire, 98-787 du 23 décembre 1982. " De retour de la conférence sur le Vih/Sida, organisée à Dakar, sur la contribution des leaders religieux, il m'est paru plus que nécessaire de créer la Fondation Djigui, la grande espérance le 4 décembre 2001 ", confie-t-il.

Il affirme que 20 ans après, cette fondation n'a pas changé ses missions, à savoir servir et assister les populations vulnérables et les communautés dans le respect et la promotion de la dignité humaine, en vue d'avoir un monde où règnent l'amour, la solidarité, la justice et la paix, dans lequel chaque individu partage avec son prochain son avoir, son savoir, son savoir-faire et son savoir-être.

Selon lui, la structure souhaite s'internationaliser dans la promotion de la dignité humaine. Dans cette quête, elle s'est subdivisée en département programme : Santé Vih/Sida, protection et violences basées sur le genre, solidarité Paix cohésion sociale, éducation et famille. Il a remercié Dominique Ouattara, fondatrice de l'Ong Children of Africa pour son soutien indéfectible.

Cissé Issatou, représentant la Première dame Dominique Ouattara, s'est réjouie de l'anniversaire de l'œuvre de bienfaisance de l'imam Cissé Djiguiba. Elle a témoigné toute l'attention de la Première dame aux activités de l'organisation qui s'intéresse à la vie des populations. " La grande espérance a travaillé sans relâche pour donner de l'espoir à ceux qui n'en avaient plus. Après 20 années d'action, elle mérite d'être célébrée ", a-t-elle ajouté.

La cérémonie s'est achevée par un panel sur le thème de la célébration avec la contribution de Namizata Sangaré, présidente du Conseil national des droits de l'Homme. Jacques Ehouo, premier magistrat de la commune du Plateau, l'a honorée de sa présence.