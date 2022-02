Algérie: L'attitude de l'Algérie face à la tentative d'infiltration de l'UA par l'entité sioniste saluée

Beyrouth — Le ministre libanais de la Culture, Mohamed Wissam Mortada, a salué l'"attitude proactive" de l'Algérie qui a contrecarré la tentative d'infiltration de l'UA par l'entité sioniste qui y cherchait un statut d'observateur, soulignant qu'il "est tout à fait naturel pour le pays du million et demi de chahids d'œuvrer, sans relâche, à mettre la scène africaine à l'abri du plus dangereux type de colonisation de tous les temps".

"Nous comptons sur l'Algérie, sous sa direction clairvoyante et forte de son peuple généreux et dévoué au service des causes arabes, pour redresser les choses sur les voies arabe et africaine, voire bien au-delà face à l'ennemi israélien", a indiqué le ministre libanais dans une déclaration à la presse rapportée par l'Agence nationale libanaise d'information (NNA).

Selon le ministre libanais de la Culture, "L'histoire retiendra à l'Algérie, à ses dirigeants et à son peuple, son fort attachement à son histoire et celle de sa Nation. L'Algérie sera un pays pivot en la matière, au niveau de l'UA et des pays arabes, en dépit de la difficulté de la tâche en cette conjoncture complexe marquée par l'absence de pays arabes et musulmans influents".

L'UA avait pris, dimanche dernier, une décision, adoptée à l'unanimité par le Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UA, relative à la suspension de la décision prise par le président de l'UA, Moussa Faki, le 22 juillet dernier, portant octroi de statut d'observateur au sein l'UA à l'entité sioniste.

Il a été également convenu de créer un Comité de sept Chefs d'Etat africains pour formuler une recommandation au sommet de l'UA qui demeure saisi de la question.