Burkina Faso: la semaine de raogo

COUP DE CŒUR

Soutien à la famille de Ladji Yoro : merci aux Burkinabè de Seattle aux USA

Cinq Burkinabè vivant à Seattle aux Etats-Unis d'Amérique, ont fait don de 2 millions de F CFA à la famille de Soumaïla Ganamé connu sous le nom de Ladji Yoro, du nom de cet intrépide guerrier devant l'Eternel, qui est tombé, les armes à la main, le 23 décembre dernier, dans une embuscade tendue par des hommes armés.

Par ce geste, ces cinq compatriotes entendent ainsi " projeter la lutte de Yoro à l'infini " et témoignent, du même coup, leur soutien aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) qui se battent au péril de leur vie, aux côtés des Forces de défense et de sécurité (FDS) pour que le pays tienne debout. Merci donc à ces bonnes volontés et vivement que leur geste fasse des émules !

COUP DE GUEULE

Exactions des HANI sur les populations : haro sur ces comportements dignes d'une autre époque !

Trois personnes dont un conseiller municipal et un corps habillé à la retraite, ont été littéralement décapitées à Seytenga dans la région du Sahel par des Hommes armés non identifiés (HANI). C'est tout simplement inacceptable. Car, on se croirait à une autre époque où telle dans la jungle, les plus forts s'arrogent le droit de vie et de mort sur les autres. Le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) se doit d'aller au charbon afin que les populations puissent retrouver leur quiétude d'antan.