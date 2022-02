Maroc: Al Haouz - Dar Al Oumouma d'Ourika, une illustration de l'intérêt particulier de l'INDH pour la santé de la mère et de l'enfant

Commune d'Ourika (Province d'Al Haouz) - Mise en service depuis 2006, Dar Al Oumouma (Maison de Maternité) érigée dans la commune rurale de l'Ourika, relevant de la province d'Al Haouz, constitue l'illustration éloquente de l'intérêt tout particulier accordé par l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) à la promotion de la santé de la mère et de l'enfant.

L'une des premières Maisons de Maternité mises en place à l'échelon national, cette structure à vocation sanitaire et sociale se veut, en outre, l'incarnation parfaite de la volonté de ce grand chantier Royal d'améliorer et de renforcer la santé et la nutrition chez la mère et l'enfant, particulièrement ceux issus des zones rurales défavorisées, en l'érigeant en un axe prioritaire, à même de soutenir le développement du capital humain des générations montantes.

Inscrite dans le cadre du programme 4 baptisé : "Impulsion du capital humain des générations montantes", cette infrastructure sociale œuvre à consacrer les valeurs de solidarité et d'entraide promues par l'INDH, puisqu'elle intervient dans le cadre de la nouvelle génération d'infrastructures programmées par l'Initiative dans sa 3ème phase et visant à assurer un meilleur suivi de la santé de la mère et des nouveaux nés, et à veiller au déroulement des accouchements dans des conditions sûres et optimales, sous une surveillance et un suivi médical minutieux.

Construite sur une superficie de 320 m2, pour un coût total de 2 millions de DH, cette structure, dont la gestion est assurée par l'Association Dar Al Oumouma d'Ourika, assure aux femmes bénéficiaires, avant et après l'accouchement, des prestations de qualité en termes d'hébergement, de restauration, de sensibilisation, de soutien et d'accompagnement, notamment dans une province réputée par la prédominance des zones rurales et montagneuses.

D'une capacité d'accueil de 10 lits, cet établissement est conçu de manière à pouvoir accueillir les femmes issues des douars relavant des sept communes limitrophes à savoir : "Aghmate", "Seti Fadma", "Oukaimeden", "Ourika", "Tamazouzte", "Iguerfrouane" et "Sidi Ghiate", et ce une semaine avant l'accouchement et jusqu'à deux à trois jours après l'accouchement.

Erigée selon une architecture bien pensée afin de garantir aux bénéficiaires confort et bien-être, cette structure comprend plusieurs dépendances, dont un espace de réception pour l'accueil des femmes bénéficiaires, des dortoirs, une salle pour surveillantes, outre des dépendances administratives... etc.

"Grâce au soutien constant de l'INDH et de nos différents partenaires, nous avons reçu près de 51% des femmes issus des douars relevant de la commune d'Ourika, soit une moyenne de 1.400 femmes bénéficiaires par an, et ce grâce notamment aux actions de sensibilisation menées au niveau des douars", s'est félicitée Mme Saida Khabata, directrice de Dar Al Oumouma Ourika, dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l'information en continu de la MAP.

Mettant en exergue l'importance de cette plateforme dans la réduction de la mortalité maternelle et infantile et l'amélioration de l'état de santé de la mère et de l'enfant dans le monde rural, Mme Khabata a indiqué que cette plateforme s'assigne pour missions principales d'atténuer les souffrances des femmes enceintes, notamment celles se trouvant en situation de précarité et de vulnérabilité dans les zones montagneuses et reculées.

Cette structure d'accueil et d'hébergement a fourni ses services à 1.312 femmes enceintes en 2020, alors que 1.786 femmes ont bénéficié de campagnes de sensibilisation durant la même année, a-t-elle précisé.

Pour sa part, Mme Khadija Naji, une jeune femme issue du douar Hamadiate relevant de la commune de Sidi Ghiate, à plus de 25 kilomètres de la Maison de Maternité d'Ourika, a indiqué que cette structure lui a permis de mettre au monde son bébé dans de meilleures conditions en termes d'accouchement, d'hébergement, de restauration et d'accompagnement.

"L'accouchement s'est déroulé dans de bonnes conditions grâce à la mobilisation exemplaire des personnes chargées de cette structure. Il y a tout ce qu'il faut pour les mamans et les bébés", s'est-elle félicitée, invitant les femmes enceintes à se rendre à Dar Al Oumouma pour bénéficier de ses multiples prestations de service, et éviter ainsi tout risque de complications voir de décès tant pour les mères que pour les nouveau-nés.

Outre Dar Al Oumouma d'Ourika, la province d'Al Haouz est dotée de quatre Centres similaires respectivement à "Amezmiz", "Asni", à "Touama" et à "Tallat N'Yakoub".

Selon les données de la Division de l'Action Sociale (DAS) relevant de la province d'Al Haouz, quelque 153 projets, d'une enveloppe budgétaire de plus de 47 millions de DH ont été réalisés durant la période 2019-2020, dans le cadre du programme 4 de la phase III de l'INDH, à même d'assurer un accompagnement approprié aux moments clés de la vie : naissance (femmes enceintes ou allaitantes issues de milieux défavorisés), petite enfance (enfants de moins de 6 ans issus de milieux défavorisés), enfance (enfants en âge d'être scolarisés), et adolescence et jeunesse (adolescents en fin de parcours scolaire).

Tout cela se fait à travers quatre thématiques prioritaires à savoir : "santé maternelle et infantile", "nutrition de la mère et de l'enfant", "enseignement préscolaire", et "épanouissement et réussite scolaire".