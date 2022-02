Cote d'Ivoire: Lutte contre la désertification - 197 pays en conclave à Abidjan du 9 au 20 mai

Après l'Inde, en 2019, la Côte d'Ivoire s'apprête à abriter, du 9 au 20 mai, la 15e session de la Conférence des Parties prenantes de la Convention sur la Lutte contre la désertification et sècheresse (Cop15).

Prévu au Sofitel Abidjan hôtel Ivoire, à Cocody, cet évènement international, accueillera les 197 pays signataires de ladite convention. Le thème de cette 15e session est : "Restauration des sols arides et des forêts dégradées pour une agriculture du futur".

La cérémonie officielle de lancement s'est tenue, mercredi 9 février, à l'Espace Latrille Events, aux Deux-Plateaux. En présence de quelques membres du gouvernement. A savoir, Kobenan Kouassi Adjoumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, représentant le Premier ministre Patrick Achi, Nialé Kaba, ministre du Plan et du Développement, Alain Richard Donwahi, ministre des Eaux et Forêts et Jean-Luc Assi, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Ils avaient à leurs côtés, plusieurs personnalités diplomatiques.

A l'occasion, le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani a réaffirmé l'engagement du gouvernement dans la lutte contre le changement climatique.

"En Côte d'Ivoire, la lutte contre la désertification et la sécheresse constitue une priorité nationale dans le choix des politiques de développement socio-économiques. Et le gouvernement est conscient de la nécessité d'intégrer les différents efforts menés dans une dynamique globale de lutte contre la désertification et la sécheresse", a-t-il assuré.

Pour lui, l'organisation par la Côte d'Ivoire, de la 15e Conférence des Nations Unies sur la Désertification et la Sécheresse, constitue, en réalité, le prolongement d'un engagement constant dans la recherche de solutions contre la dégradation de ses sols. " L'organisation de cette rencontre de haut niveau honore, une fois de plus notre pays, de recevoir toute la communauté scientifique, les Organisations non-gouvernementales, des décideurs de 197 pays à leur plus haut niveau, pour réfléchir ensemble sur la lutte contre la désertification et la sécheresse ", a-t-il soutenu.

Pour sa part, la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, s'est dite convaincue que la COP 15 suscitera une prise de conscience des populations ivoiriennes, face aux causes de la désertification. Car, dira-t-elle, la désertification gagne du terrain au fil des ans, en Côte d'Ivoire. " La Côte d'Ivoire a perdu plus de 90% de son couvert forestier de l'indépendance à ce jour ", a-t-elle noté.

Dans le même sens, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean Luc Assi, a souligné que l'exploitation et les pratiques agricoles mal maîtrisées sont les principales causes de dégradation des sols en Côte d'Ivoire. " L'activité extractive polluante, les mines à ciel ouvert et bien évidemment le changement climatique, accentuent cette dégradation et l'appauvrissement de nos sols ", a-t-il évoqué.

Pour lui, la Cop15 sera l'occasion pour la Côte d'Ivoire et l'ensemble des Pays de la Convention des Nations sur la lutte contre la désertification et la sécheresse, de sensibiliser aux solutions et à la nécessité de réhabiliter les terres dégradées.

" En effet, des mesures urgentes devraient être mises en place, afin de reboiser les forêts, de développer de bonnes pratiques agricoles, de prévenir l'érosion des sols, de gérer les ressources en eau, d'améliorer la gestion des pâturages, des forêts et du bétail. En somme, ces mesures doivent concourir à restaurer les sols arides et des forêts dégradées pour une agriculture durable ", a-t-il poursuivi.

Le Président du Comité d'organisation de la Cop15, Abou Bamba, a quant à lui, précisé que cette conférence sera également marquée par plusieurs évènements parallèles. Notamment un Sommet des Chefs d'État, un Business forum, un Forum des Femmes, un Forum des jeunes.