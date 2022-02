Cote d'Ivoire: Promotion de l'économie verte - L'Institut mondial pour la croissance verte formalise son appui à la Côte d'Ivoire

Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assi et la représentante résidente de l'Institut mondial pour la croissance verte ou Global green growth institute (Gggi), Vieyra Olola, ont paraphé, le mercredi 9 février 2022, au cabinet du ministre, au Plateau, une convention formalisant le cadre de coopération entre le Gggi et la Côte d'Ivoire.

Cet accord vient formaliser l'assistance technique dont bénéficie déjà la Côte d'Ivoire de la part du Gggi, dans le cadre de la promotion et du développement de l'économie verte, plus précisément la mise en œuvre des Contributions déterminées au niveau national (Cdn) dont il faut entendre l'effort que chaque pays consent dans la lutte mondiale contre le réchauffement de la planète.

Pour rappel, les Cdn de la Côte d'Ivoire sont de 30,41%, ce qui signifie que le pays s'est engagé à réduire de 30,4% ses émissions de gaz à effet de serre.

" Notre pays s'est engagé à développer un modèle économique innovant qui associe préservation de l'environnement et amélioration du cadre de vie des populations. Cette vision du Chef de l'État qui fait partie des prérogatives de notre ministère, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique environnementale de la Côte d'Ivoire, trouve aujourd'hui un appui important de la part du Gggi ", s'est félicité le ministre Jean-Luc Assi.

C'est en septembre 2020 que la Côte d'Ivoire a officiellement rejoint la liste des pays membres du Gggi. Elle a ouvert son bureau national en avril 2021. Mais les opérations du Gggi avaient débuté dans le pays, en mars 2020, par un projet de soutien au gouvernement dans la mobilisation de fonds, par le biais du Fonds vert pour le climat, pour la mise en œuvre du programme de préparation du pays axé sur l'amélioration de son accès aux financements climatiques.

De manière concrète, a expliqué Vieyra Olola, l'assistance du Gggi à la Côte d'Ivoire consiste en la préparation à la levée de fonds et à la mise en œuvre des Cdn. " Le Gggi aide la Côte d'Ivoire dans l'identification des priorités d'investissement vert et la mobilisation des ressources financières additionnelles nécessaires à la mise en œuvre des initiatives climatiques. Ainsi, dans le souci de continuer l'opérationnalisation de ce partenariat, un cadre de coopération pays a été élaboré dans un processus participatif national et validé en décembre dernier ", a-t-elle déclaré.

Ce cadre de coopération s'inscrit dans un plan quinquennal 2021-2025 qui définit les interventions prioritaires que le Gggi aura à mener en Côte d'Ivoire à travers cinq solutions programmatiques, pour un développement économique durable du pays, à savoir les investissements verts, les actions pour le climat, l'agriculture résiliente aux changements climatiques, les forêts durables et la mobilité durable.