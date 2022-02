Congo-Brazzaville: Formation qualifiante - Le PDCE exhorte les apprenants à l'assiduité

Une délégation du Projet de développement des compétences pour l'employabilité (PDCE), en séjour de travail à Pointe-Noire, a organisé du 7 au 8 février des séances d'information et de sensibilisation à l'endroit des jeunes retenus pour les formations de la cohorte 3, mais aussi de leurs parents et des maîtres artisans.

Les séances de sensibilisation ont porté sur l'engagement parental, la distribution des équipements de protection individuelle (EPI), le paiement des primes de transport, les modalités d'attribution des SIM individuelles aux jeunes qui n'en disposent pas, les droits des apprenants ou apprentis dans les centres et ateliers de formation, la prévention des maladies contagieuses et les mesures de sauvegarde sociales.

Ces informations utiles ont été données pour mettre fin à certaines rumeurs qui circulent dans la ville, de nature à démotiver les apprenants à bien suivre les formations qui ont commencé le 16 novembre 2021. " Les frais de transport journaliers seront remboursés au plus tard le 15 février aux apprenants sur la base de leur assiduité. La stabilisation des listes en vue du paiement des frais de transport a été finalisée le 31 janvier. Le dispositif via une agence de téléphonie mobile est en cours de finalisation ", a dit Auxence Léonard Okombi, coordonnateur du PDCE. " Tous les jeunes ayant suivi assidument leurs formations durant cette période percevront un rappel de leurs frais de transport. Et ceux qui participent de manière irrégulière ou qui ne participent plus aux cours, ne percevront rien, voir seront remplacés par d'autres qui attendent ", a-t-il ajouté.

Aussi, a t-il poursuivi, les jeunes qui n'ont pas de SIM en leur nom peuvent s'en procurer avec le parrainage d'une personne de leur choix qui a une pièce d'identité en cours de validité au plus tard le 28 février. Le PDCE a déjà payé les frais d'assurance scolaire de tous les apprenants/apprentis. Ils ne couvrent que les actions menées dans le cadre de la formation /apprentissage.

Devant l'auditoire, les responsables du PDCE ont réaffirmé la ferme volonté de mettre à la disposition des jeunes des équipements de protection individuelle correspondant à chaque métier ( tenue, chaussures, gants, lunettes, casques) mais dont l'usage est réservé exclusivement pour la formation ou l'apprentissage. Les apprenants doivent respecter le règlement intérieur des centres de formation/ateliers ainsi que le code de bonne conduite du PDCE. " Placer d'abord votre cœur à la formation et non à l'argent ", a martelé Marie-Yvette Sacadura, chargée du PDCE à la Banque mondiale. Elle s'adressait aux jeunes apprenants qui n'ont pas encore compris le bien-fondé de la formation pour laquelle le gouvernement et la Banque mondiale accordent du prix pour les sortir de la vulnérabilité et de l'oisiveté.

En accueillant les jeunes dans les ateliers ou les centres de formation, les formateurs ou maîtres artisans doivent être des modèles. Ils ont le devoir de traiter les apprenants avec dignité, ont repeté les responsables du PDCE. Aux superviseurs, il leur a été demandé de recueillir les bonnes informations sur le terrain et de les remonter au PDCE pour un traitement efficient.

Signalons que ce sont 2500 jeunes à Brazzaville et 5000 à Pointe-Noire qui ont été affectés auprès des maîtres-artisans et des centres de formation publics et privés. 500 maîtres-artisans ont été mobilisés et vingt centres de formation publics et privés. Pour s'assurer de l'acquisition des compétences par les jeunes formés par les maîtres artisans, le PDCE a recruté un personnel de suivi-technico-pédagogique.

Les filières concernées pour les formations sont la couture, la coiffure, la broderie, la pâtisserie, l'arboriculture, l'aviculture, la cuisine, le service de restaurant, transformation des produits carnés-laitiers et halieutiques et la transformation des produits végétaux. A celles-ci s'ajoutent les filières de mécanique automobile, la chaudronnerie, le frigoriste en installation domestique, l'électricité du bâtiment, l'installateur en équipement sanitaire, la maçonnerie, le menuisier - Alu -verre, le menuisier en mobilier-agencement -charpente et couverturen, menuisier en ouvrages métalliques ; peintre applicateur de revêtement (staff et décoration), élevage porcin, maraichage, technicien d'usinage et topographie. Toutes ces formations sont gratuites et seront dispensées selon l'approche par compétence. La durée de chaque formation variera entre six et neuf mois.