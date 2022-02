Congo-Brazzaville: Portrait - Janice Omadeke sur la liste Forbes 2021 Next 1000

Janice Omadeke figure sur la liste Forbes 2021 Next 1000 qui met en lumière mille entrepreneurs annoncés chaque trimestre par tranches de deux cent cinquante personnes.

Janice Omadeke, dont les parents ont quitté la République démocratique du Congo pour s'installer aux États-Unis alors qu'elle était enfant, s'efforce de rendre les lieux de travail plus inclusifs grâce au mentorat. Elle est la fondatrice et CEO de " The Mentor Method ", une société qui aide les entreprises à conserver et à développer les talents de leurs employés, en utilisant le pouvoir prouvé du mentorat.

Basée dans la ville d'Austin, dans l'Etat du Texas, The Mentor Method a été créée en 2016 comme un antidote aux anciens programmes de mentorat d'entreprise. Pour ce faire, Janice Omadeke a créé un logiciel qui associe mentors et mentorés grâce à un algorithme en double aveugle qui vise à combler le fossé de l'égalité des chances sur le lieu de travail.

En effet, dans une étude en double, ni les participants ni les expérimentateurs ne savent qui reçoit un traitement particulier. L'algorithme, en attente de brevet, supprime les préjugés dans le processus de mentorat, exploite la compatibilité potentielle pour trouver des correspondances, puis propose un cadre personnalisable axé sur le développement professionnel et l'établissement de relations entre les correspondances. Il permet également d'identifier et de maintenir des relations significatives mentor-mentoré.

94e femme aux Etats-Unis à avoir levé plus d'un million de dollars en capital-risque

The Mentor Method a notamment comme client Deloitte, le département américain de l'éducation et Chegg, une entreprise américaine de technologie éducative basée à Santa Clara, en Californie. En 2021, Janice Omadeke est devenue la 94e femme aux Etats-Unis à avoir levé plus d'un million de dollars en capital-risque. En décembre 2020, seules 93 autres femmes noires avaient levé un million de dollars ou plus en capital-risque. Parmi les investisseurs de The Mentor Method, l'on cite Draper Associates , Alumni Ventures Group, Chris Pacitti de Elsewhere Partners, MATH Venture Partners, Sorenson Impact Fund et Backstage Capital.

Expérience du mentorat

Janice Omadeke, explique-t-on, a vu son père suivre un programme de mentorat qui lui a permis d'obtenir un emploi dans le secteur privé, ce qui a eu un impact sur la trajectoire de vie de toute sa famille. Elle a vu de ses propres yeux comment une grande expérience de mentorat pour l'amélioration de la carrière d'une personne, comme ses parents, peut réellement ouvrir des portes et changer la trajectoire de vie de toute une famille ou d'une communauté.

Riche carrière professionnelle

Janice Omadeke est titulaire d'un certificat d'études supérieures en gestion stratégique de l'université d'Harvard et d'un certificat en entrepreneuriat du MIT (Massachussetts Institute of Technology). Elle est certifiée PMP (Project Management Professionnal), avec plus de dix ans d'expérience de direction d'entreprise pour des sociétés Fortune 500. Elle est également diplômée de l'université Longwood, dans l'Etat de Virginie aux Etats-Unis.

Avant The Mentor Method, Janice Omadeke a travaillé comme " Creative design Manager " chez PwC, où elle a notamment créé un programme de mentorat scratch. Bien avant, elle a été " Lead Graphic Designer " chez BAE systems en Virginie (USA), une entreprise britannique travaillant dans les secteurs de la défense et de l'aérospatial. Elle y a notamment assuré la coordination du programme entre les cadres supérieurs du secteur et la haute direction de BAE et les équipes créatives, ce qui a permis d'augmenter le trafic sur le site Web de l'entreprise, d'accroître la participation aux activités d'engagement des employés, de tripler le nombre de vidéos créées pour le secteur, d'obtenir davantage de résultats dans les médias sociaux et d'augmenter le trafic dans les salons professionnels de haut niveau pour atteindre les clients clés.

Janice Omadeke a également été " Lead Graphic Designer / Marketing Coordinator " chez KS International LLC, où elle a assuré la direction créative et la gestion du programme de la structure de l'image de marque de l'entreprise, y compris les lignes directrices de l'image de marque, la palette de couleurs, le matériel de marketing, au cours de la première année de son mandat. Grâce à ce succès, elle a été choisie par le CEO de l'entreprise pour diriger tous les projets de rebranding à venir. Ces derniers ont tous été menés à bien sans dépassement de budget et ont permis d'accroître de 30 % la notoriété de la marque auprès des clients.

Top Performer Award

Bien avant, pendant un an et demi, Janice Omadeke a été " Graphic Designer " chez Cassidy Turley (Aujourd'hui DTZ), leader mondial dans le domaine des services immobiliers commerciaux qui offre aux occupants, aux locataires et aux investisseurs du monde entier un éventail complet de solutions immobilières. Elle y a obtenu le "Top Performer Award" en 2012 pour ses compétences en matière de conception, son professionnalisme et son dévouement. Elle y a également géré avec compétence plusieurs programmes de conception simultanés, qui ont été reconnus par les clients pour leur valeur créative, et a aussi mis en œuvre des programmes réussis, d'une valeur de 10,3 milliards de dollars, pour la division des marchés financiers, ce qui lui a valu la reconnaissance du secteur.

Janice Omadeke est membre du Conseil d'administration de The Austin Forum on Technology & Society, une activité mensuelle d'engagement communautaire réunissant des leaders technologiques, des défenseurs et le public pour en apprendre davantage sur des sujets importants liés à la technologie ; membre du Conseil d'administration de HOBY Texas North, une organisation à but non lucratif qui se concentre sur le leadership des jeunes et le service communautaire.

Plusieurs prix et nominations

The Mentor Method est membre du programme Google for Startups. Janice Omadeke a également été nominée pour l'édition 2020 du concours Austin Under 40 et a été lauréate du prix Champion of Change Diversity Champion of the Year de DivInc pour la ville d'Austin. En outre, l'entreprise de Janice Omadeke a été finaliste de la conférence annuelle Grace Hopper en 2018, est lauréate de MassChallenge Texas Gold, lauréate de 50 on Fire pour Austin et DC Inno, et a été sélectionnée en 2017 pour l'exposition mondiale Startup Grind. Par ailleurs, Black Enterprise reconnaît Janice Omadeke comme l'une des cinq meilleures femmes noires dans la technologie à DC. Janice Omadeke a été experte en la matière lors du sommet de la Maison Blanche de 2016 sur la création de la main-d'œuvre technologique de demain.