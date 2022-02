Afrique: Journée chômée

Le sport peut avoir un impact considérable sur la vie des nations. Le Sénégal l'a démontré pendant la célébration de son premier sacre à la Coupe d'Afrique des nations (CAN). Le 6 février, au stade Olembé de Yaoundé, au Cameroun, au terme d'une finale à suspense- elle a épuisé le temps réglementaire, les minutes supplémentaires, les prolongations, pour se clôturer sur la séance des tirs au but-, les Lions de la Teranga sont venus à bout des Pharaons d'Egypte.

Parfois un bonheur peut en cacher un autre. La veille du triomphe de ses compatriotes, Macky Sall, le chef de l'Etat sénégalais, héritait de la présidence tournante de l'Union africaine. Le 5 février, son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, lui passait le témoin à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, à l'occasion du 35e sommet de l'organisation continentale. On peut imaginer sa fierté pour le trophée du ballon rond, et le poids des responsabilités pour le maillet de la plus haute instance politique et diplomatique panafricaine.

Ceci expliquant cela, le président au double sacre a dédié la journée du lundi 7 février à l'accueil de ses champions, l'a décrétée fériée, chômée et payée sur l'ensemble du territoire national et même annulé son voyage aux Comores pour faire la fête au pays. Sur le moment, on a eu le sentiment que tous les Sénégalais devenaient des lions, tellement les cris de joie entendus dans les rues de Dakar ressemblaient au rugissement de ces fauves !

Mais quelle longue attente pour le Sénégal ! Sans remonter loin dans le temps, beaucoup parmi ceux qui ont salué la victoire des hommes d'Aliou Cissé se souviennent surtout des batailles perdues en finale en 2002 contre les Lions indomptables du Cameroun, et en 2019 face aux Fennecs d'Algérie. Les CAN passent et ne se ressemblent pas, les Sénégalais ont eu raison de banqueter. Gratifiés de récompenses diverses par le président, les Lions de la Teranga entameront sans doute les rencontres qualificatives de la Coupe du monde au Qatar avec un moral au zénith.

En dépit de la regrettable bousculade meurtrière du 24 janvier à Olembé, saluons donc aussi le Cameroun, pays organisateur de la CAN, pour le succès des réjouissances de la jeunesse africaine et partant de tout le continent.