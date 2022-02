Cote d'Ivoire: Nommé délégué PDCI-RDA - Zika Lago Philippe reconnaissant à Bédié et Léopoldine Coffie

Nommé délégué du Pdci-Rda en charge de la délégation départementale de Zoukougbeu 2 par le président Henri Konan Bédié ,, Zika Lago Philippe a traduit sa gratitude et sa reconnaissance au président du Parti, Henri Konan Bédié pour cette confiance renouvelée ainsi qu'à la Vice-présidente du Pdci-Rda , Léopoldine Tiézan Coffie, Coordinateur Général du Comité Politique en charge des 7 régions des zones du Centre-ouest et du Sud-Ouest. C'était le dimanche 06 février 2022 , à l'occasion d'une réunion à la résidence du député de Zoukougbeu, Gozé Séplé Bernard.

" Je viens de prendre fonction ce matin. Je vais me mettre au travail pour ne pas décevoir le président Henri Konan qui m'a nommé délégué départemental. J'ai déjà fait mes preuves, le peuple me réclamait. C'est une joie pour la population de Zoukougbeu de me voir revenir sur le terrain politique et le président Henri Konan a eu raison de me nommer ", a-t-il dit. Avant de saluer l'engagement des militants qui malgré les intimidations sont restés fidèles au Pdci-Rda et au président Henri Konan Bédié.

Le député Gozé Séplé Bernard explique la décision prise par Bédié

Pour sa part, le député Gozé Séplé Bernard qui est chargé de la délégation départementale de Zoukougbeu 1 a expliqué cette décision du président Henri Konan Bédié. " Le président du Pdci-Rda, SEM Henri Konan Bédié a voulu restituer le parti pour qu'il soit fort sur le terrain en vue des élections locales de 2023 et présidentielle de 2025 ", a d'entrée de jeu indiqué Gozé Séplé Bernard.

Pour lui, cette décision du président Henri Konan Bédié de scinder la délégation de Zoukougbeu en deux délégations obéit à un objectif d'efficacité.

C'est pourquoi présentant ce dernier au personnel politique dudit département, il a exhorté l'ensemble des militants et militantes du parti, à s'approprier cette nouvelle restructuration. " Désormais, il y a deux délégations. Chacune des délégations doit travailler pour l'implantation du parti dans le département. Cela doit se faire en synergie dans la solidarité et dans l'union. Car le président Henri Konan Bédié nous a instruits de reconquérir la commune de Zoukougbeu ", a-t-il dit. Notons que Zika Lago Philippe fut le premier maire de la commune de Zoukougbeu.