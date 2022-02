Afrique: Les marchés mondiaux des capitaux sont essentiels pour l'avenir

Les gouvernements africains ont une longue liste d'idées d'investissement essentielles pour améliorer le niveau de vie. Les impôts, les investissements étrangers et nationaux et l'aide étrangère sont tous en deçà du financement requis pour répondre à ces besoins d'investissement, selon le dossier de Finances & développement (F&D) du Fonds monétaire international (FMI).

Idéalement, il y aurait un flux abondant de capitaux à long terme, vers et entre les pays africains qui n'ont créé aucune dette. Pourtant, la réalité est toute autre. Pour stimuler le développement, créer des emplois, devenir plus productifs et rendre les économies compétitives, certains pays africains ont choisi d'emprunter sur les marchés mondiaux des capitaux. Plutôt que d'être considéré comme un risque, l'accès à ces marchés doit être considéré comme une opportunité de stimuler la croissance et le développement, d'autant plus que les Objectifs de développement durable (ODD) échoueront si les gouvernements ne peuvent pas accéder suffisamment à de capitaux privés. Entre 2007 et 2020, vingt et un pays africains ont saisi l'opportunité d'accéder aux marchés internationaux de la dette, dont beaucoup pour la première fois. L'instrument de choix a été les euro-obligations. Parallèlement à cet accès aux marchés, il y a eu une augmentation des prêts, notamment de la Chine, et un accès continu aux prêts des organisations multilatérales ( FMI & Banque mondiale).

Le stock d'euro-obligations, une classe d'actifs en croissance

Le stock d'euro-obligations africaines a atteint 140 milliards de dollars en 2021. Il a fourni un coup de pouce financier aux investissements dans les infrastructures, la technologie et les compétences. Elles ont permis aux pays africains d'augmenter leur poids dans les principaux indices obligataires des marchés émergents. La majeure partie de leur émission a été réalisée par les grandes économies émergentes d'Afrique (Égypte, Afrique du Sud et Nigeria). Mais par rapport à la taille de leurs économies, les émissions des économies frontalières (Ghana, Zambie, Sénégal, Gabon, Côte d'Ivoire et Angola) étaient importantes. La plupart des pays africains accédant aux marchés ont accumulé des antécédents de remboursement. De nombreuses obligations ont été intégralement remboursées à l'échéance, d'autres ont été rachetées par anticipation. Malgré les progrès globaux, l'on constate quelques glissements de dette. Le Mozambique et les Seychelles ont restructuré les euro-obligations. La Zambie est en train de résoudre le casse-tête de sa dette, ayant interrompu le remboursement de ses euro-obligations en 2020.

Avantages & risques d'accès au marché

Si les euro-obligations ont séduit les pays africains, c'est parce qu'elles offraient un moyen de lever rapidement une échelle de financement décente que les gouvernements étaient libres d'investir comme ils l'entendaient. Leur émission a coïncidé avec une meilleure couverture des économies africaines dans les médias financiers mondiaux. Cependant, les euro-obligations et autres formes d'emprunt sur le marché ne sont pas bon marché. En plus, les pays africains peuvent se retrouver exclus des marchés lors d'une crise d'aversion mondiale, comme ce fut le cas au début de 2020 lorsque la pandémie de covid-19 a fait basculer l'économie mondiale dans la récession. Cette volatilité, combinée au risque de change et au coût d'emprunt élevé, peut rendre l'emprunt d'euro-obligations dangereux. Bien que ces risques puissent être gérés par de nombreuses économies émergentes et frontalières d'Afrique, l'accès au marché n'a actuellement pas de sens pour tous les pays africains. De nombreuses économies restent trop petites pour l'échelle minimale de prêt dont les marchés ont besoin ou n'ont pas les recettes en devises nécessaires au service des emprunts.

Augmentation des risques d'endettement

Par rapport à d'autres parties du monde, les niveaux d'endettement des pays africains en dollars sont infimes. Lorsque les niveaux d'endettement sont comparés à la taille des économies, seuls quelques pays africains se distinguent par des niveaux d'endettement particulièrement élevés. Or, c'est dans la composition de la dette et du coût de l'emprunt que réside le danger. Alors que les grandes économies avancées (États-Unis ou Japon) empruntent dans leur propre monnaie, la plupart des pays africains dépendent davantage des emprunts dans la monnaie de quelqu'un d'autre. Toutefois, il existe de nombreuses situations d'endettement différentes parmi les cinqunte-cinq pays africains. Les euro-obligations et l'accès au marché devraient continuer à faire partie du mix de financement de la plupart des pays africains, afin qu'ils puissent garantir que les ODD obtiennent le financement requis. Cependant, des efforts peuvent être faits pour protéger l'accès au marché selon les principes suivants : l'utilisation plus stricte des recettes, la construction d'une marque durable, la flexibilité dans les contrats obligataires, la fourniture des parachutes, le plan de sauvetage.