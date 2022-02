Madagascar 1999

J'avais gardé le numéro 249 du magazine GEO, avec un cahier spécial "Madagascar, l'île émotion". C'était en novembre 1999. Une époque où Air Madagascar (29, rue des Boulets, 75011) assurait quatre vols hebdomadaires entre Paris et Antananarivo (trois vols pour Air France, deux vols pour Corsair).

Une époque où le "Dictionnaire des peuples" (Larousse, 1998) donnait des effectifs (Merina 3 millions, Betsimisaraka 1,6 million, Betsileo 1,3 million, Tsimihety 0,7 million, Antaisaka 0,7 million, Sakalava 0,55 million, Antaifasy 0,03 million) dont on se demande comment les actualiser en l'absence de déclaration ethnique. Une époque enfin où Lokaro était encore une plage de sable blanc sur fond de cocoteraie.

L'un des mérites de ce cahier est que chaque reportage est situé à l'aide d'un point sur une carte de Madagascar. On est loin des généralisations pouvant confondre un Betsimitatatra redevenu lac avec le Grand Sud désertique. Et plutôt que le générique "les Malgaches", j'apprécie que les auteurs nuancent en distinguant les Antakarana, les Betsimisaraka, les Antaimoro, les Antaifasy, les Bezanozano, les Vezo, les Tanala, les Bara, les Antandroy, les Mahafaly, les Sakalava, les Betsileo, les Merina...

Dans son article "Sous le tropique du Capricorne", Michael Stührenberg succombait à son tour au charme du Grand Sud: "bush brûlé, sorte de désert décoloré, cette région ne ressemble à aucune autre région au monde, ni par ses plantes ni par les hommes qui s'y cachent". Il raconte encore sa tentative pour "rencontrer" un esprit à Anakao: "J'ai posé la question. Mais, quand l'esprit est venu, il n'a fait que me regarder en silence à travers les yeux immenses de la possédée. Il ne savait que faire de moi. Je n'étais qu'un de ces Vazaha qui viennent sans raison et s'en vont sans motif".

Combien donc de tortues radiata sont parties clandesti-nement à l'étranger, depuis, depuis? Déjà en 1999, le repor-tage exposait tranquillement un groupe de braconniers avec leur chargement de tortues ficelées: "il paraît que ça part en camion vers les Hauts Plateaux ou en bateau, à La Réunion, en Europe ou en Amérique. Là-bas, les collectionneurs payent jusqu'à 10 000 dollars pour une tortue d'espèce protégée".

Et des affirmations que je ne saurais infirmer: Lavanono "la porte des criquets", Beheloka "étape obligatoire du circuit humanitaire vazaha", Cactus hôtel à Faux Cap, "l'auberge la plus australe de Madagascar"...

Inévitablement, il fut question de "cinq mille cinq cents espèces, à plus de 80% endémiques, parmi lesquelles une foule de plantes médicinales", et tout aussi inévitablement, cette "Nature Cinq Étoiles" sous la menace des brûlis et de la hache. Quand GEO donnait sa liste indicative des "mots-clés de la biodiversité malgache", on dirait déjà un musée: baobabs, bush, endémique, épiphyte, forêt sempervirente, forêt sèche décidue, Gondwana, latérite, lavaka, lémuriens, mangrove, palmiers, plantes médicinales, ravinala, succulentes. "Ici, la nature semble s'être retirée dans un sanctuaire particulier pour y travailler sur d'autres modèles que ceux auxquels elle s'est asservie ailleurs. Les formes les plus insolites, les plus merveilleuses, s'y rencontrent à chaque pas". Ainsi s'exprimait le naturaliste Philibert Commerson, et c'était en 1771.