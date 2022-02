Madagascar: Approvisionnement - Une opération bien maîtrisée

Quand le riz va, tout va. Une parodie qui explique bien la situation du marché des PPN en général et du riz en particulier.

En d'autres temps en pareilles circonstances, il y a longtemps que la pénurie aurait sévi et les prix se seraient envolés. Avec les dégâts conjugués de deux cyclones dévastateurs, tout est réuni pour faire monter le prix. Ce qui n'est pas le cas. On dirait un miracle. Il faut saluer les efforts du ministère de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation en collaboration avec le SPM qui maîtrise tous les paramètres du marché du riz pour le moment. Une bonne stratégie qui ne laisse aucune place au hasard et tenue à l'oeil méticuleusement par le ministre Edgard Razafindravahy.

À preuve pour que l'approvisionnement du marché ne laisse aucun vide, les bateaux chargés de Vary Tsinjo arrivent l'un après l'autre au port de Toamasina. Le navire Racoon est amarré actuellement à Toamasina avec dans ses cales 22.000 tonnes de Vary Tsinjo. Il s'agit du neuvième bateau sur les vingt annoncés par le président de la République. Deux autres navires en l'occurrence le Momentum Phonix et le Popel Progress sont attendus les 12 et 24 février.

Des arrivées bien calées pour permettre à l'approvisionnement de continuer avec la régularité d'un métronome. Tout retard risque de chambouler le calendrier et d'avoir des conséquences graves. Tous les techniciens du Micc avec en tête le DG du Commerce Naina Andriamananjara sont ainsi au front soit pour surveiller le déchargement des bateaux, soit pour contrôler le chargement des camions, soit pour assurer l'approvisionnement des Tsena Mora et des épiceries, soit pour contrôler les prix. Un sacré boulot compliqué par les dégâts cycloniques et les coupures de route qui empêchent les camions de rejoindre certains endroits. Dans ce cas il fallait faire preuve de génie et de promptitude pour trouver d'autres moyens pour acheminer les Vary Tsinjo. Il a ainsi fallu transborder les sacs de Vary Tsinjo dans des fourgons pour atteindre les destinations. C'est les cas notamment de l'axe Sud et Sud-Est. Tout est ainsi rentré dans l'ordre pour les Vatsy Tsinjo et Vary Tsinjo de Mananjary, de Manakara..

La voie maritime et fluviale sont également utilisées pour atteindre au plus vite les endroits difficiles d'accès. Ainsi pour Antsiranana, le chargement de 510 tonnes du bateau Tijany a commencé mardi à Toamasina. Pour Mahanoro, deux camions de 32 et 30 tonnes ont été chargés à Toamasina.

Pour Vatomandry, deux camions de 13 tonnes et un camion de 7 tonnes ont été chargés au port.

Par ailleurs, l'approvisionnement des Tsena Mora ainsi que des épiceries bat son plein dans la capitale et les régions. L'idée est de ne pas laisser le marché sentir une rupture propice à la hausse des prix. Pour le moment tout est bien maîtrisé au grand bonheur des consommateurs. Sans oublier les producteurs étant donné que des bateaux transportant du matériel et des intrants de production sont attendus bientôt.