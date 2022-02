Sénégal: Aliou Cissé - Le sacre continental au bout de l'effort

La patience et la persévérance ont payé. Aliou Cissé, sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal a concrétisé le rêve de tout un peuple. Après plus de 60 ans d'attente faite souvent de déception et de désillusion, le Sénégal accède enfin au pinacle du football africain, en remportant dimanche passé, la coupe d'Afrique des nations édition 2021.

2002, Aliou Cissé, alors capitaine de l'équipe nationale du Sénégal rate son penalty, à la série de tirs au but dans une finale qui oppose le Sénégal au Cameroun. Deux décennies plus tard, il prend sa revanche, cette fois-ci, en tant que sélectionneur permettant ainsi au Sénégal de soulever sa première coupe d'Afrique. Ce fut long et difficile mais il n'a jamais abandonné. Doté d'un mental solide Aliou a fait face aux incessantes critiques dont il a souvent fait l'objet depuis qu'il est à la tête de l'équipe nationale. Pourtant, Aliou Cissé qui fêtera ses 46 ans en mars prochain fait partie des 25 meilleurs entraîneurs au monde, selon le classement IFFHS 2021.

Ancien capitaine des Lions, Aliou Cissé devient sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal en remplacement de Alain Giresse.

Auparavant, il a été entraineur adjoint de l'équipe nationale olympique de football qu'il a conduit aux jeux olympiques de Londres en 2012. Au mondial 2018 en Russie, Cissé a enregistré la première victoire d'une équipe africaine de cette édition, en venant à bout de la Pologne (1-2). Il était avec Nabil Mahloul de la Tunisie, les seuls sélectionneurs africains de la compétition.

Éliminé en quart de finale pour sa première campagne à la tête de la sélection à la CAN 2017, Aliou Cissé avait bien réussi son retour sur la scène continentale en disputant la finale de la CAN 2019 perdue face à l'Algérie (0-1). Malgré les nombreuses critiques, l'équipe nationale du Sénégal occupe la première place des meilleures sélections nationales africaines depuis 36 mois battant au passage le record de la Côte d'Ivoire (35 mois). Comme en 2019 et 2020, le Sénégal a terminé l'année 2021 meilleure sélection africaine et devient champion d'Afrique en 2022.