Cameroun: À l'assaut du Mont Mbapit, un volcan qui culmine à près de 2000 m d'altitude

Le Mont Mbapit, un volcan situé dans la région de l'Ouest du Cameroun, en pays Bamoun, entre Foumbot et Foumban. Il culmine à près de 2000 m d'altitude et on accède à son sommet grâce à un escalier. Les parois verticales de ce cratère plongent vers le lac, à 200 m en contre-bas. Ascension vers une destination touristique très prisée.

FOUMBOT (CAMEROUN) - Le Mont Mbapit. Il n'était pas question pour nous de quitter Foumban après une visite du musée des rois Bamum sans y faire un tour pour découvrir ce coin paradisiaque de l'Ouest du Cameroun. Du coup, nous avons emprunté la route de Foumbot (40 km de Foumban) sans pour autant bien maîtriser le chemin même si Joël, notre taximan, se faisait rassurant. Après 30 minutes de route et quelques arrêts pour demander le chemin qui mène vers le lac, un panneau sur lequel on peut lire "Ministère du tourisme et des loisirs, site écotouristique Mont Mbapit 8 km" se dresse devant nous. Alléluia, on est sur la bonne voie ! Et sans réfléchir, le taxi s'engouffre sur un chemin étroit... très étroit. De loin, le Mont Mbapit très imposant, se dresse devant nous mais la route chaotique nous empêche d'avancer. Elle devient de plus en plus étroite et à 3 km du volcan, ce que le chauffeur redoutait se produit : nous sommes face à une impasse et devons rebrousser chemin.

Mais à force de manœuvrer la voiture, l'un des pneus avant s'enfonce dans un trou et nous voilà coincés au fin fond d'une forêt. Il a fallu creuser, pousser, chercher des branches d'arbustes pour combler le trou afin de permettre au véhicule de sortir de ce piège. Un peu essoufflés... et en plein doute, nous réussissons à libérer le véhicule, après plusieurs tentatives. Le moment choisi par un "moto-taximan" pour venir à notre secours. Il veut bien profiter de notre désarroi pour nous proposer une autre solution. Le deal est de faire le trajet en moto puisque la distance nous séparant du volcan n'est pas très longue. Mais à force de marchander et de nous expliquer des histoires à faire dormir debout, nous prenons une nouvelle résolution : rebrousser chemin.

Une fois sur la route principale, nous prenons le temps de bien lire les panneaux et avec l'aide d'un cultivateur, un grand fan de Sadio Mané, nous retrouvons enfin le bon chemin. Au carrefour Baigom, nous empruntons la route à notre droite sur... 8 km jusqu'au pied du Mont Mbapit ou presque... puisqu'à un km du volcan, nous frôlons une deuxième crevaison. Nous laissons du coup la voiture dans un petit village nommé Kouondji, pour continuer à pied. "Vous êtes presque arrivés", explique un habitant rencontré en cours de chemin. Mais après 30 minutes de marche, les jambes ne répondent plus, les yeux deviennent flous et les gorges très sèches. Oui, l'air est sec, et les bouteilles d'eau sont vides. Quelque peu perdus dans la nature, nous sursautons quand un jeune "moto-taximan" se gare devant nous et propose de nous transporter jusqu'au pied du Mont Mbapit.

312 marches pour accéder au sommet

Une fois au pied du volcan, nous attendons qu'un groupe de touristes termine son excursion pour prendre "l'ascenseur", un escalier de 312 marches. "Ça vaut le coup", nous souffle un touriste. Au même moment, un des guides attitrés des lieux nous freine net. "Si vous êtes Camerounais, vous payez 5.000 Fcfa par personne pour monter et 10.000 Fcfa pour les étrangers, plus 5000 Fcfa pour ma commission parce que je vais vous guider jusqu'en haut", lâche Ngbetkom Ngambou alias Chitou, agent communal et guide touristique. Les formalités réglées, nous pouvons affronter l'escalier.

La vraie ascension commence. Marche après marche. "Vous êtes presque arrivés", rassure le guide. Nous continuons de monter. Les cuisses souffrent. L'envie de continuer est plus forte. Une fois au sommet des marches, une espèce de lac aux eaux vertes nous accueille. Une vue majestueuse s'offre à nous. Le lac circulaire occupe le fond d'un cratère, dominé par des parois verticales. Autrement dit, ses eaux sont prisonnières d'un cratère. Sur la surface verdâtre du lac, tout est limpide.

Le Mont de Mbapit est un volcan qui culmine à près de 2000 m d'altitude. Il se présente avec le lac sur la gauche et, à droite, le point culminant, à 1 988 m. Les parois verticales de ce cratère plongent vers le lac 200 mètres plus bas. Il est semi-désertique en cette période de saison sèche au Cameroun. "Entre juin et octobre, l'herbe est verte et le mont est magnifique", nous souffle le guide. Et d'ajouter, "comme vous le voyez comme ça, la couleur ne change pas, l'eau ne monte pas et elle est très propre. Si on jette une pierre ou un caillou, il ne va pas atteindre l'eau". Chaque angle de vue donne l'impression de redécouvrir ce lac aux eaux vertes ou bleues... impossible de décrire la couleur exacte. Peut-être pers (couleur où le bleu domine). Une végétation l'entoure. On dirait des palmiers. On y lance quelques cailloux. Aucun projectile ne tombe à l'eau. On dirait qu'un voile invisible rejette tout vers la rive. "C'est normal parce que c'est un lac mystique", insiste l'agent communal. Les habitants du village disent, en effet, qu'il est impossible qu'une pierre touche la surface du lac...

Les mystères autour du Lac

Même s'il existe un chemin d'accès aux eaux, tout le monde n'est pas autorisé à descendre sur le lac. Selon notre guide, seuls les fils de cette localité peuvent faire la descente. "Moi qui vous parle, je fais partie de ceux qui peuvent descendre dans l'eau. Il y a des gens qui sont autorisés à le faire parce que nos grands-parents qui sont dans l'eau ne reçoivent pas tout le monde. Si c'est juste pour monter et visiter, il n'y a aucun problème, mais pour la descente dans l'eau, il faut être accompagné par une personne du quartier", explique Chitou. En fait, il y a des rituels à faire avant d'accéder aux profondeurs des eaux. "Nous sommes obligés de demander la permission à nos aïeuls avant tout. S'il y a un danger, nous le sentirons et rebrousserons chemin. De mon côté, je peux comprendre en fonction de la chaleur qui sort de ce cratère, si je peux descendre ou pas", se glorifie l'agent communal. Il révèle que des gens puisent l'eau pour fabriquer des potions thérapeutiques. "Certains viennent pour faire des rites coutumiers et parler avec nos anciens ici dans l'eau qui guérit beaucoup de maladies, surtout les maux de ventre. Dès que vous buvez cette eau, elle vous soulage sur le champ. Ceux qui sont atteints mystiquement aussi peuvent se laver avec, ils verront les résultats", raconte Ngbetkom Ngambou.

Il est temps de redescendre. Mais pas sans avoir pris le temps d'immortaliser ces moments de pur bonheur devant une merveille de la nature. Il faut tout de même faire gaffe à ne pas glisser pour se retrouver tout en bas en moins de temps qu'il n'en faut pour s'en rendre compte. Après quelques tours, la fatigue s'installe et on s'arrête, un repos de 10 minutes s'impose, avant d'emprunter tranquillement l'escalier à rebours et reprendre notre route pour Bafoussam. La douleur ? On arrive à l'oublier tant les belles images se bousculent dans nos têtes...