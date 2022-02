Congo-Kinshasa: Promesses tenues lors à la 8ème édition à Goma/Festival Amani - Patrick Muyaya porte la marque de solidarité du Gouvernement

Le gouvernement congolais a, à travers son porte-parole, Patrick Muyaya, célébré la 8è édition du Festival Amani du 04 au 06 février au village Ihusi à Goma dans la province du Nord-Kivu. Célébrant la paix et la culture, Patrick Muyaya a salué un véritable cadre de résilience, de compassion et de solidarité qui contribue ostensiblement au changement du narratif.

" Ce n'est pas la première fois que je vienne assister à ce festival. Je viens souvent parce que je pense que cette partie du pays a été longtemps meurtrie par la violence et que le festival Amani, c'est justement la célébration de la vie, la preuve de la résilience et qu'au-delà de tout, la vie continue. Et cette fois-ci comme porte-parole du gouvernement, nous portons le combat sur le nouveau narratif de la RDC et le festival Amani vient montrer justement que le narratif doit être différent parce qu'il met au-devant, des jeunes artistes super talentueux, des jeunes entrepreneurs super talentueux aussi ", s'est-il réjoui.

Rappelant la mission du gouvernement au Festival Amani qui est celle d'être proche de la population locale avec qui il partage les mêmes valeurs, Patrick Muyaya a montré l'importance de cette célébration qui doit être comprise comme une expression de détermination des congolais à travailler à tout prix pour que la paix revienne et qu'elle soit consolidée.

Cette édition a également mis en avant l'entrepreneuriat où plusieurs initiatives des jeunes ont été présentées au public venu de divers coins de la planète. Le café, le chocolat, les plateformes digitales de vente de musique, les librairies, les médias ... étaient au rendez-vous. Notons que la 8è édition du Festival Amani a tiré ses rideaux le dimanche 6 février 2022 et a vu prester les artistes musiciens tels que Mohombi, Mista Faba, Fal G Ujumbe, Ira Irène, Brado, SLM Libende Boyz, Alesh, Roga Roga et Robinio Mundibu. On a enregistré aussi la présence de plusieurs groupes de danse comme le ballet intercommunautaire et Street Dancers.