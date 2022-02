Congo-Kinshasa: Sous la férule de l'Unité de Communication FAO/PAM/IPC - Le Cadre intégré présente la cartographie de l'insécurité alimentaire en RDC

C'est avec le go du Secrétaire général du Ministère de l'Agriculture que "Le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire" (IPC) a présenté ce mercredi 9 février 2022 à Fleuve Congo Hôtel, la restitution du 20ème cycle des analyses portant sur l'insécurité aiguë et la malnutrition en RDC.

C'était en présence du Conseiller en charge de l'Agriculture à la Présidence, du Représentant du Ministre de la Santé et des membres du groupe de travail technique. Réalisée en fréquence sur base des données collectées sur chaque province, ainsi que 131 territoires en zones urbaines et rurales, qui cadre avec le mandat de la FAO qui lutte contre la faim, la malnutrition et la pauvreté.

Ces travaux relèvent, en effet, d'un exercice annuel qui contribue à la prévention les situations d'urgence consécutives aux catastrophes, à donner l'alerte en cas d'urgences alimentaires et au relèvement des systèmes de production des vivres en faveur de la population vulnérable en RDC. Pour ce faire, la situation nutritionnelle étant préoccupante, ces études transparentes terrain ont été menées en bon escient en vue de déceler les zones en danger et de solliciter l'intervention des décideurs par des approches innovatrices.

Insécurité alimentaire aiguë

Celle-ci a été analysée sur toutes les 26 provinces, subdivisée en deux périodes dont celle de septembre-décembre 2021 et la période projetée janvier-juin 2022, ne comptant que 131 territoires en zones rurales et 24 zones urbaines, ainsi que les 24 communes de la ville de Kinshasa.

Quant à lui, le Président du Groupe de Travail Technique a démontré que près de 27 millions de personnes font face à une insécurité alimentaire aiguë ce qui représente 26 % de de la population analysée et ont besoin d'une intervention alimentaire urgente.

Pour ce qui concerne les causes, il a énuméré les facteurs liés à une faible performance agricoles, les conflits armés et le déplacement des populations suite aux guère intercommunautaires. Car les populations subissent le pillage de leur récolte en laissant derrière eux leurs moyens d'existence.

Mais aussi la COVID-19 et les chocs économiques qui influent sur la hausse de prix sur le marché. En termes de sévérité de cette situation, il notifié que les plus préoccupantes sont celles des provinces de l'Ituri qui compte 2 millions de personnes, le Kasaï : 2.1 millions ; le Nord-Kivu : 2.5 millions ; le Kasaï Central : 2 millions ; le Kasaï oriental : 2 millions ; ainsi que celles de Kinshasa 1.6 millions ; Tanganyika : 1.3 millions ; Sud-Kivu : 1.2 millions et le Kwilu : 1 millions.

Malnutrition

Présentée par le délégué du Pronaut, Norbert Baya a fait état d'un prélèvement de près de 857.000 enfants de 0 à 6 mois souffrant de la malnutrition sur l'étendue de la RDC, 222.000 enfants qui souffrent de la forme sévère de malnutrition aiguë, 637.000 enfants de la forme modérée et 468.000 femmes enceintes, allaitant sans prise en charge nutritionnelle.

Dans son allocution, il a exprimé ses craintes face à cette situation désastreuse, qui résulte à des mauvaises pratiques alimentaires, mettant en péril la bonne croissance de nourrissons, ce qui nécessite une intervention d'urgence.

Recommandations

Tout compte fait, les études recommandent des actions urgentes à l'égard de la population dans l'amélioration de sa condition alimentaire, le soutien les moyens d'existence des ménages à travers un accès renforcé aux outils et aux semences de qualité.

Mais aussi, dans l'amélioration des échanges commerciaux, en assurant un meilleur accompagnement des éleveurs et agriculteurs. Ainsi que le renforcement du dépistage nutritionnel et la surveillance de prise en charge systématique des maladies.

Validation

Après ces brillants exposés, le Secrétaire général de l'Agriculture a procédé par un appel à mains levées pour la validation de ces analyses qui aideront les autorités concernées à apporter des méthodologies nécessaires pour faire face à ces fléaux.