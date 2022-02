Congo-Kinshasa: 500 écoles attribuées à un Député à la Tshuapa/Tony Mwaba victime d'attaques des mercenaires de Bakonga sur les réseaux sociaux !

Des informations en provenance de la Tshuapa font état des machettes qu'aurait achetées l'ancien Ministre d'Etat et Ministre de l'EPST pour chasser ou tuer les missionnaires envoyés par l'actuel Ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba Kazadi pour identifier les nouvelles unités et les écoles dont un Député de la législature actuelle réclame la mécanisation. Un Député proche parent de Willy Bakonga, se pavane avec un arrêté des 500 écoles dont il réclame la mécanisation. Des écoles qui n'ont jamais existé et qui n'ont aucun enseignant.

Alors qu'il dit avoir adhéré à l'Union Sacrée, comment même en cavale, Willy Bakonga continue à combattre la gratuité de l'enseignement primaire, programme phare de la Vision du Président de la République et Autorité Morale de ladite Union Sacrée ?

Pendant qu'il attaque sur place en manipulant quelques mercenaires pour faire du mal aux missionnaires, il a recruté les autres journalistes, principalement ceux qu'il a laissés à Educ-Tv, pour attaquer son successeur dans les réseaux sociaux pour créer une diversion et une digression au sujet des frais de TENAFEP qui n'ont jamais été décaissés jusqu'à ce jour.

Pire, il fait miroiter à ses nominés restés à l'EPST qu'il peut rentrer. Dommage que ces derniers le croient.

Cet homme qui a fait gripper la machine de la gratuité avec la confusion entretenue autour de l'éducation de base et des agents et écoles fictifs, ne s'avoue pas vaincu.

Il tient mordicus a salir le " man a " de son successeur qui a augmenté les frais de fonctionnement des écoles, les salaires des enseignants, fait nettoyer le fichier de paie de SECOPE, s'est engagé dans la lutte contre les antivaleurs, ... ses prouesses que Willy Bakonga n'avait jamais réalisées.

Par les bruits au sujet de TENAFEP, Bakonga veut faire croire à l'opinion que l'IGF serait dans une incompatibilité de poursuivre sa mission au niveau de l'EPST où elle aurait été chassée.

Et pourtant, tout le monde se rappelle de la manière dont l'Inspecteur Général, Chef de Service de l'IGF avait reconnu, au cours de la présentation devant la presse avec le Ministre de la Communion et médias, Patrick Muyaya, Porte-parole du Gouvernement qu'il ne s'agissait que d'un malentendu, parce que lui tenait à ce que la paie pour les prestataires de TENAFEP soient payés par la banque et que le Ministre, pour des raisons pratiques tenaient que ce soit par la main, vu que les intervenants dont policiers, agents de l'ANR venaient de différents horizons.

A ce jour, les services de l'IGF sont au Cabinet du Ministre autant que dans les services de l'Administration de l'EPST. Alors d'où vient que Willy Bakonga trouve que l'IGF a été intimidée jusqu'à abandonner son boulot de gendarme financier à l'EPST surtout lorsqu'on le connaît méticuleux et sans peur ?

Bakonga est donc dans tous ses états et sait que les révélations contenues dans le rapport de mission du Ministre Mwaba vont davantage l'enfoncer suite au mal qu'il a causé à la nation pour servir sa communauté.