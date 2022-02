Madagascar: Football / " Doritos La Relève " - JSEM dans la cour des grands

La formation JSEM est fin prête pour la grande finale du Doritos.

La grande finale du tournoi " Doritos La Relève " se jouera ce samedi à Mahamasina. Le club Jeune Sportif des Elites de Madagascar (JSEM) vise son premier sacre.

Incroyable mais vrai. Avec ses 18 buts marqués et 4 buts encaissés en 8 matches, JSEM était qualifié pour la finale de " Doritos La Rèleve ", un tournoi dont le but est de former la première promotion de la future Académie Barea. Un an plus tard, le duel final aura enfin lieu ce samedi au stade annexe Barea Mahamasina à 8h, opposant la formation du JSEM à celle de Génération Formation Football d'Atsimondrano (GFFA). En effet, ce club de Nanisana était constitué en février 2021 pour une simple raison : participer à ce tournoi de relève. Mais on ne pourrait pas imaginer à quel point le talent de ses joueurs est si surprenant. Ils ne sont même pas passés par un test de détection mais ce sont eux-mêmes qui se sont regroupés pour former ce club. Et à seulement un an d'existence, les protégés de Tanjona Rasoloherimanalina entrent prématurément dans la cour des grands et veulent remporter le premier sacre.

" Ces joueurs sont la première promotion du JSEM. La plupart d'entre eux sont des nouvelles têtes. Ils sont très motivés et ont un rêve de devenir des grands joueurs. Ils sont aussi si matures et ayant un respect mutuel, car ils ne sont que des footballeurs issus du même quartier ", a fait savoir le coach Tanjona, non moins le fondateur du club. JSEM a éliminé Net foot en demi-finale. Le club a également écarté d'autres grands clubs de renom à savoir La Masia Amboanjobe, l'Olympique de Mahitsy, le Petit Barça, le H+ durant la phase éliminatoire.

Et ce, grâce aussi à l'expérience de ce coach qui lui était désigné pour diriger la section de la 5ème Arrondissement lors du tournoi M'foot Fokontany. Ainsi, il a fait le bonheur de Kintana Academy et Kintana Football club première division lors du championnat de la ligue d'Itasy et de D2 National pendant deux ans. " On n'a pas cru au début qu'on pouvait aller loin mais c'est le cas actuellement. Nous nous sommes bien préparés pour cette finale. D'ailleurs, je connais bien notre adversaire car moi et le coach, nous étions dans une même équipe à l'époque. On a le même style de jeu ", a-t-il ajouté.

Cette ascension fulgurante a inspiré le président de créer d'autres catégories. JSEM compte 150 adhérents qui se répartissent dans U10- U12- U14- U16-U18. Certaines catégories jouent désormais au championnat de la section Tana-ville. Le club participe également au tournoi " Orange Mada Cup ".