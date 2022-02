Ile Maurice: Virée à Blenheim Reef - "C'est un coup politique de Maurice", dit le député Henry Smith

"This is clearly a political statement by the Mauritian government with regards to its claims on the Chagos and nothing to do with conservation".

Dans une déclaration à The Guardian aussi bien qu'au Telegraph, mardi, soit le jour où le "Bleu de Nîmes" a levé l'ancre aux Seychelles pour un voyage de deux semaines, Henry Smith, le député conservateur de Crawley, où habite la plus grande communauté de Chagossiens au Royaume-Uni n'a pas mâché ses mots au sujet de la virée dite scientifique à Blenheim Reef aux Chagos d'une délégation officielle mauricienne présidée par le représentant mauricien aux Nations Unies Jagdish Koonjal. Il est accompagné de Philippe Sands, éminent avocat international et conseil juridique du gouvernement mauricien sur le dossier Chagos depuis 2010, de cinq Chagossiens dont le leader du Groupe Réfugiés Chagos Olivier Bancoult, des techniciens ainsi que des journalistes du Guardian, de la BBC, de The Atlantic et de la Mauritius Broadcasting Corporation.

Henry Smith va plus loin et affirme que le bilan de Maurice "en matière de conservation est abyssal. L'année dernière, un pétrolier a déversé plus de 1 000 tonnes de fioul au large de l'île Maurice et le gouvernement a été très lent à agir."

De leur côté, les Chagossian Voices qui représentent une partie des Chagossiens au Royaume Uni sont également sortis de leurs gonds.

The Guardian et le Telegraph citent leur communiqué :

"Il s'agit d'une expédition vaniteuse au coût obscène, menée sans consultation appropriée avec la communauté chagossienne".

Et que : "de nombreux Chagossiens sont consternés qu'une telle somme d'argent puisse être dépensée en période de crise économique et alors que les Chagossiens restent en marge de la société mauricienne. Les Chagossiens sont remplis d'effroi à l'idée que les îles soient remises à Maurice."

Par contre, tout comme le Guardian, ce quotidien britannique souligne également que le Royaume-Uni a donné son accord pour la visite après que Port Louis ait menacé d'intenter une nouvelle action en justice contre Londres devant un tribunal international en cas de refus.

D'ailleurs, un porte-parole du Foreign, Commonwealth & Development Office a précisé que : "L'île Maurice a informé le Royaume-Uni de son intention de mener une enquête scientifique à proximité des îles Chagos. Le Royaume-Uni partage cet intérêt pour la protection de l'environnement et a donné l'assurance à Maurice qu'il n'interromprait pas l'enquête".