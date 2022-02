Ile Maurice: Enquête sur son passeport - "mo pa konn misié Nobin", dit Mike Brasse

Mike Brasse a été interrogé par le Central Criminal Investigation Department (CCID) durant trois jours, vendredi 4, lundi 7 et mardi 8 février. Son interrogatoire a pris fin. Il répond d'une accusation provisoire de complot. Si, sur certaines questions, il a fait valoir son droit au silence, dans certains cas, il a répondu aux enquêteurs.

Interrogé sur ses liens avec l'ex-commissaire de police, soupçonné d'avoir facilité le processus d'octroi de son passeport qu'il avait déclaré "lost" or "stolen" afin qu'il puisse se rendre à La Réunion, l'habitant de Grand-Baie dit ne pas connaître Mario Nobin. "Mo pa konn misié Mario Nobin ni mo'nn koz ar li par téléfonn. Mo ti pé bizin enn paspor, mo'nn al get enn sef dan lénor, apré lapolis inn fer mwa koné ki démann paspor bizin al fer Porlwi. Mo'nn pran mo bann papié mo'nn amenn Porlwi", a-t-il répliqué aux enquêteurs.

Mike Brasse, qui était surveillé par la commission anti-corruption à l'époque et sur qui pesaient des soupçons de blanchiment d'argent, dit n'avoir demandé aucune faveur afin que ses démarches aboutissent au plus vite et qu'il obtienne son passeport, le 17 septembre 2016. Au moment de faire sa demande de passeport, il avait indiqué aux policiers de Grand-Baie qu'il devait se rendre à l'île de la Réunion pour prendre possession de son embarcation en réparation. Mais une fois arrivé à l'île sœur, il a été arrêté par la gendarmerie réunionnaise, avec une grosse cargaison d'héroïne.

Il a été condamné par la justice réunionnaise à huit ans de prison et a bénéficié d'une remise de peine de deux ans. Expulsé en janvier, il a été cueilli par la police mauricienne à son arrivée à l'aéroport dans le sillage de l'enquête sur son passeport. Mario Nobin avait été arrêté pour cette affaire le 29 décembre 2020, sous une charge de "public official using office for gratification".

Si la police a fini avec l'audition de Mike Brasse, il devra à présent être interrogé par la commission anti-corruption. Un calendrier de travail sera établi après le rétablissement de son avocat Me Rama Valayden, souffrant en ce moment.