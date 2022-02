Madagascar: " Voin-kava mahatratra " - Pour un téléthon en faveur des sinistrés

Pour les sinistrés, rien ne sera plus comme avant Batsirai.

Le président de la République a appelé à un élan solidaire des Malgaches au lendemain du passage d'Ana. Un appel plus qu'urgent après les dégâts matériels et humains causés par Batsirai.

Face au " kere " dans l'Androy en 1992, le gouvernement avait organisé le téléthon baptisé " SOS Sud ". On se souvient notamment de la phrase devenue célèbre de Daniel Ramaromisa qui lançait un " Vous êtes formidables " à l'endroit des généreux donateurs et mécènes. Le ministre des Transports et de la Météorologie de l'époque est revenu à ses premières amours en redevenant animateur à la chaîne publique, le temps de cette opération de levée de fonds et de collecte de dons en faveur des compatriotes victimes de la famine dans le " Deep South ".

BNGRC. En janvier 2020, le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation avait sorti un communiqué signifiant que " Pour éviter toute arnaque, tout téléthon organisé par des associations, églises ou individus face au sinistre dû aux intempéries, est interdit dans tout Madagascar ". Les aides et dons de toute nature devaient être remis au Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC) qui se chargeait de leur dispatching. Cette mesure devait quelque peu freiner certaines bonnes volontés dans leur élan de venir en aide aux 7 régions sinistrées suite aux graves inondations qui avaient amené le gouvernement à déclarer l'état de sinistre national le 24 janvier 2020.

Dégâts. Le 27 janvier 2022, le gouvernement a de nouveau déclaré l'état de sinistre national au lendemain du passage d'Ana. La tempête tropicale Ana qui a causé d'importants dégâts humains et matériels avec 131 549 sinistrés ; 71 781 déplacés ; 55 personnes décédées ; 211 établissements scolaires touchés ; 22 routes nationales impactées ; 20 ponts endommagés ; 11 774 maisons d'habitation inondées ; 16 992 ha de rizières dévastés...

Solidarité. Le bilan, encore provisoire, s'annonce plus lourd avec Batsirai avec une centaine de morts, des localités ravagées à plus de 90% pour ne citer que Mananjary et Ikongo. Face à l'ampleur des dégâts matériels et humains dont les images passent en boucle sur les chaînes nationales et internationales, beaucoup d'associations, d'ONG, de simples citoyens " formidables " qui ne sont pas tous des arnaqueurs ou des profiteurs, veulent apporter leur aide aux sinistrés dont la plupart ont tout perdu.

À l'instar de cette mère de famille qui a récupéré un sac plastique sous les décombres de sa maison car elle n'a plus aucune assiette pour mettre la nourriture servie aux sinistrés. Face à de telle détresse qui ne devrait pas attendre l'aide internationale, force est de se demander s'il n'est pas opportun pour le gouvernement de lancer, au niveau national, un téléthon en faveur des sinistrés pour réveiller le sens de la solidarité et de l'entraide chez les Malagasy au nom du " voin-kava mahatratra " car aucune région du pays n'est à l'abri d'un phénomène météorologique extrême ou de tout autre catastrophe naturel ou accidentel.