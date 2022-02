Madagascar: Projet de reforestation - Appui des différents partenaires au Sénat

Suite à la participation du président du Sénat, Herimanana Razafimahefa à la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, qui s'est tenue en novembre dernier à Glasgow en Ecosse, il a pris lui-même l'initiative de mener un projet de reforestation à grande échelle à Madagascar.

Le district d'Ankazobe sur la RN 4, plus précisément dans la commune rurale de Tsaramasoandro, était la première zone ciblée pour la mise en œuvre de ce projet de grande envergure, étant donné qu'il dispose d'un vaste terrain favorable à une plantation à grande échelle. C'est également une zone rouge en matière de recrudescence de feux de brousse et de l'insécurité. Le Sénat qui, rappelons-le, a une mission d'appuyer les Collectivités Territoriales Décentralisées, en vue d'assurer un développement local, outre sa mission législative, veut bien redorer cette zone en contribuant à son reverdissement.

Il est à rappeler qu'il ne s'agit pas d'un simple reboisement. Des tracteurs ont été mobilisés pour assurer les travaux de mécanisation du site de reforestation, il y a quelques semaines, et ce, grâce à l'appui des différents partenaires au Sénat. Des techniciens au sein du ministère de l'Environnement et du Développement Durable se sont également rendus sur le terrain pour effectuer une étude pédo-climatique sur les espèces de plantes adaptées au site tout en y pratiquant une technique de reforestation plus performante.

40.000 jeunes plants. Après tous ces travaux préparatifs, une délégation conduite par le président de cette institution accompagné par les différents partenaires dont entre autres, l'ambassadeur de l'Inde à Madagascar SEM Abhay Kumar et l'ambassadeur du Royaume Uni à Madagascar SEM David Ashley, ont lancé le reboisement proprement dit hier. Environ 40 000 jeunes plants ont été ainsi mis en terre sur de grandes parcelles de terrain qui ont déjà été labourées par les tracteurs.

Il s'agit notamment d'espèces autochtones dont entre autres, le palissandre ainsi que des arbres fruitiers et bien d'autres espèces à croissance rapide. Des communautés locales composées notamment de femmes et d'enfants se sont également impliquées dans ce projet de reforestation à grande échelle, initié par le président du Sénat. Celui-ci veut inculquer, surtout à ces enfants, dès leur jeune âge, l'importance de la préservation de l'environnement dans leur vie quotidienne. Il est à noter qu'un épandage d'engrais a été effectué sur le site de reforestation grâce à un partenariat entre le Sénat et un opérateur privé. Ce qui permettra de favoriser la croissance des jeunes plants mis en terre.

Initiative. Lors de son intervention, Herimanana Razafimahefa a souligné que " la journée de reforestation de ce jour est la première étape d'une initiative de longue durée lancée et mise en œuvre par le Sénat de Madagascar afin de donner l'exemple. Le Sénat se veut être un modèle en termes de reforestation innovante, accompagnée par plusieurs mesures ayant pour but d'assurer la durabilité des forêts, et offrant aux communautés locales des opportunités de développement autour de ces zones de reforestation ". Par ailleurs, un système de forage d'eau sera mis en place afin d'assurer l'irrigation des sites de plantation tout au long de l'année, et ce, tout en assurant l'alimentation en eau potable des communautés locales.