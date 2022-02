Madagascar: Football-FMF - Cinq coaches et un DTN à recruter

Rabesandratana et Dupuis doivent passer à cet appel à candidatures s'ils envisagent de revenir à la tête des Barea.

La Fédération malgache de Football a lancé un appel à candidature pour les futurs coaches des Barea et le prochain occupant du poste de Directeur technique national (DTN). Cette fois, l'instance nationale a décidé de recruter cinq entraîneurs à savoir un entraîneur pour l'équipe nationale masculine A, un pour l'équipe nationale du CHAN, COSAFA et l'UFFOI, un pour l'équipe nationale féminine, un pour l'équipe nationale de Beach Soccer et un autre pour l'équipe nationale U17. Les postes possèdent chacun des critères respectifs.

Pour l'entraîneur de Barea A, les candidats doivent être résidant à Madagascar depuis plus d'un an, doter d'une expérience d'entraîneur au niveau d'un championnat national, être titulaire d'une licence B de la CAF au moins, être en bon état physique. Par ailleurs, cet appel à candidature explique que le poste de Eric Rabesandratana est vacant et que Nicolas Dupuis aura une chance d'être reconduit à la tête de la sélection. Après le décès de Jean François Debon, cela paraît logique d'en mettre un successeur à ce poste de Directeur technique national.