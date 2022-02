Madagascar: Nations Unies - L'évaluation des besoins post-catastrophe en cours

Après le passage du cyclone Batsirai dans le pays, les Nations Unies évaluent actuellement l'étendue des dégâts et les besoins à traiter. L'objectif étant de renforcer les réponses après les intempéries

Le processus de relèvement après les intempéries est sur la bonne voie. Le Système des Nations Unies (SNU) à Madagascar accompagné par le ministre de l'Eau, de l'assainissement et l'hygiène, la représentante de la Banque Mondiale, le représentant de l'UNICEF, la représentante du PAM ainsi que l' l'ambassadeur d'Allemagne et l'ambassadeur de Norvège ont effectué une visite sur le terrain à Mananjary. La visite de cette délégation permettra d'évaluer les dégâts après le passage du cyclone Batsirai et d'apporter par la suite des réponses pour le relèvement des zones impactées. Les responsables ont visité les infrastructures endommagées par les intempéries notamment le centre hospitalier, l'EPP de Masindrano, la maison centrale ainsi que la clinique chirurgicale Sainte-Anne. Le coordonnateur résident a réitéré le soutien des Nations Unies au gouvernement et à la population malagasy sans oublier de présenter ses condoléances aux familles des victimes.

Besoins. Cette descente ne concerne pas uniquement la ville de Mananjary. Les équipes de terrain de l'UNICEF effectuent également des descentes dans les zones touchées. Le représentant de l'UNICEF à Madagascar, Jean François Basse, qui fait partie de l'équipe d'évaluation, a déclaré que les services sociaux avaient été particulièrement affectés par le cyclone. " Des dizaines d'écoles et de centres médicaux ont été endommagés ou détruits par Batsirai, ce qui a un impact direct sur la vie des enfants ", a-t-il déclaré. " En réponse à cette urgence, nous devons répondre aux besoins immédiats, mais aussi planifier sur le long terme en reconstruisant mieux, y compris avec des bâtiments plus résilients ", renchérit-il. Parmi les besoins les plus pressants figurent l'eau salubre et potable et un assainissement adéquat pour éviter les flambées de maladies d'origine hydrique, ainsi que la fourniture de médicaments, de nourriture, d'appareils de cuisson et d'autres articles ménagers de base pour la survie.