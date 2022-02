Madagascar: Pro League Madagascar - Un monde vraiment à part !

Le mandat accordé par la Fédération Malgache de Football à Pro League signifie-t-il que ce dernier a tous les droits. Et même de gérer ce championnat de la 1ère division nationale comme il l'entend en faisant fi des règlements d'usage dans le football de haut niveau et professionnel qui plus est.

Depuis quelque temps en effet, la colère gronde dans les rangs des clubs bien obligés d'essuyer les foudres de Pro League en matière de sanctions et principalement financières parfois par des fautes qu'ils n'ont pas commises telles le non-respect des règles d'un match à huis clos. Un choix propre à Pro League Madagascar au moment où les championnats européens et tout dernièrement la CAN 2022 se font en présence du public. Voir des stades pleins comme en Premier League anglaise.

Mais la goutte qui a fait déborder la vase c'est d'avoir su que Pro League ne tenait pas en considération l'ouverture du mercato décrétée par la FMF. C'est comme si les règlements fédéraux n'ont pas cours en Pro League qui ne fait qu'à sa tête. C'est le cas dans la liste dans la feuille de match où Pro League fixe le nombre à 20 alors que partout ailleurs cela se fait avec 28 joueurs. Dernière chose et toujours pour faire référence aux règlements internationaux, Pro League Madagascar maintient la suspension d'un joueur à deux cartons jaunes alors que depuis quelques temps, la suspension n'est applicable qu'après trois cartons jaunes.

Bref des entorses qui amènent à se demander si le fait d'avoir privatiser le championnat de la 1ère division serait une bonne chose pour le football malgache surtout que la marge de manœuvre de Pro League ne va pas au-delà du championnat de Madagascar alors que le plus dur c'est de pouvoir honorer la campagne africaine. Décidément...