Algérie: Six start-up présentent leurs projets à des investisseurs privés

Alger — Six start-up de différentes régions de l'Algérie ont présenté mercredi à Alger leurs projets devant des investisseurs privés dans le but de les convaincre de financer le développement de leurs entreprises.

Ces start-up ont fait leurs présentations lors d'un événement tenu au niveau du siège d'Algerian startup fund (ASF), le Fonds public de financement des start-up, en présence du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Economie de la connaissance et des Start-up, Yacine El-Mahdi Oualid, et organisé par Casbah business angels (CBA), un groupe d'investisseurs algériens basé en Algérie et à l'étranger.

Ils ont, également, suivi le "pitch" (présentation) de "Antigaspi", une application mobile qui propose des denrées alimentaires arrivants à leurs dates limite de consommation, de "Dash-BI", un portail analytique au service de toutes les PME et de "Medatic", un fournisseur de solutions innovantes pour la santé et la sécurité des patients.

Lors de son allocution d'ouverture, M. Oualid a indiqué que son département a pour rôle de soutenir l'environnement des start-up en Algérie, ce qui passe "forcément" par la diversification des moyens de financement, avec la création, notamment d'ASF qui propose un nouveau mode de financement des start-up basé sur le capital risque.

M. Oualid a précisé que l'organisation de cet événement en collaboration avec l'ASF est motivée par la conviction du ministère que "la collaboration des secteurs public et privé est à même de permettre à l'Algérie de bâtir une économie forte".

Cet événement sera suivi par trois autres, tout au long de l'année en cours, à raison d'un par trimestre, selon les organisateurs qui ont indiqué que CBA collabore avec les institutions étatiques et les organismes d'accompagnement, tels que les incubateurs, les accélérateurs (comme Algeria Venture), les maisons de l'entrepreneuriat, les écoles supérieures et les universités algériennes et l'ASF.

Il collabore, également, avec des réseaux d'investissements, comme Maghreb Diaspora Business Angels (MDBAN) et European Business Anges (EBAN), dans le but de multiplier les connexions avec les investisseurs algériens, maghrébins locaux et/ou de la diaspora, ont-ils ajouté.

