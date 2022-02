Ile Maurice: Le médecin de Lata Mangeshkar parle des derniers moments de la chanteuse...

Le Dr Pratit Samdani du Breach Candy Hospital, où Lata Mangeshkar est décédée dimanche dernier, a parlé de la défunte chanteuse légendaire et comment, même dans ses derniers moments, elle avait un sourire sur le visage. Le médecin, qui la soignait depuis trois ans, a déclaré : "À chaque fois que la santé de Lata ji se détériorait, je la soignais, mais cette fois, son état se détériorait de jour en jour. Même si nous avons poursuivi nos efforts, nous n'avons pas réussi à la sauver."

Il a également révélé que lorsque la chanteuse a été admise, elle avait toujours l'habitude de dire que "tout le monde devrait être pris en charge également". En outre, "elle était toujours prête à prendre tous les traitements nécessaires pour elle et ne s'en est jamais abstenue", a-t-il ajouté. Parlant de la nature simple de Lata Mangeshkar, le Dr Samdani a poursuivi : "Je me souviendrai de son sourire pour le reste de ma vie. Même dans ses derniers moments, elle avait un sourire sur son visage. Depuis quelques années, sa santé était fragile. Depuis que je la soigne, Lata didi parlait très peu. Cependant, Dieu avait des plans différents pour elle et elle nous a quittés pour toujours", a-t-il ajouté.

La légende est décédée dimanche à l'âge de 92 ans. Lata ji avait été admise à l'hôpital Breach Candy de Mumbai le 8 janvier après avoir été testée positive au Covid-19 et à une pneumonie. Née le 28 septembre 1929, elle débute sa carrière en 1942 à l'âge de 13 ans. Au cours d'une carrière de plus de sept décennies, la reine de la mélodie a enregistré des chansons pour plus d'un millier de films hindi. Elle a enregistré ses chansons dans plus de 36 langues indiennes et étrangères. Elle a reçu le Bharat Ratna, la plus haute distinction civile de l'Inde, en 2001. Elle a reçu trois prix nationaux du film, entre autres, au cours de sa carrière de chanteuse. Aye Mere Vatan Ke Logon, Babul Pyare, Lag Ja Gale Se Phir, entre autres, sont quelques-unes de ses chansons inoubliables.

Lata Mangeshkar laisse dans le deuil quatre jeunes frères et sœurs: Asha Bhosle, Hridaynath Mangeshkar, Usha Mangeshkar et Meena Mangeshkar.