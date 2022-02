Tunisie: "Poetry", exposition photographique autour de la poterie de Moknine à Central Tunis - Les dépositaires d'un savoir-faire ancestral

Mobilisé par le projet, l'artiste photographe, Rock Raven, est parti à la rencontre d'une famille d'artisans, dépositaires de ce savoir-faire ancestral pour nous convier, à travers une série de clichés, à une immersion au cœur de leur atelier.

L'espace d'art Central Tunis abrite, depuis le 9 février et jusqu'au 23 du même mois, "Poetry", une exposition photographique autour du savoir-faire artisanal de la poterie de Moknine et signée par l'artiste Rock Raven.

Derrière cette exposition est le projet " Renforcement des chaînes de valeur artisanales et du design en Tunisie ", baptisé " Creative Tunisia " ( financé par l'Union européenne avec une contribution financière de l'agence italienne pour la coopération au développement et mis en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (Onudi)), qui a pour objectif de soutenir la compétitivité du secteur de l'artisanat et du design, afin d'assurer une montée en gamme des produits et l'accès aux marchés nationaux et internationaux.

L'art tunisien de la poterie est très ancien, il s'est profondément enraciné depuis un passé lointain, remontant aux premiers âges du Néolithique. Chaque poterie est porteuse de formes et de décors spécifiques adaptés à sa fonction, chaque forme possède une valeur culturelle et répond à un besoin.

Au fil du temps, chaque région de Tunisie s'est caractérisée par un type de poterie imprégné par les civilisations passées.

Modelée ou tournée, artisanale ou artistique, utilitaire ou à caractère plastique, la poterie tunisienne vit, de nos jours, une grande effervescence et n'a de cesse d'évoluer et se renouveler pour séduire différents consommateurs.

Creative Tunisia a porté son regard sur la poterie de Moknine. Héritée des Phéniciens, elle s'est imprégnée par les civilisations berbères, byzantine et arabe pour se développer dans toute la région du Sahel jusqu'à aujourd'hui. Les artisans potiers de Moknine ont hérité d'un précieux savoir-faire et d'une grande expérience qui se traduit par les méthodes traditionnelles de préparation de l'argile et la fabrication. Parmi le produit phare de la région, on trouve le pot de jardin qui se décline en d'innombrables modèles traditionnels et contemporains.

Un beau métier que l'exposition "Poetry" tente de sublimer et de mettre en valeur par le biais de la photographie documentaire et à travers l'intimité d'un atelier de Moknine.

Mobilisé par le projet, l'artiste photographe, Rock Raven, est parti à la rencontre d'une famille d'artisans, dépositaires de ce savoir-faire ancestral pour nous convier, à travers une série de clichés, à une immersion au cœur de l'atelier de ces dompteurs de l'argile. Il y dévoile la noblesse de cet art et la beauté des gestes de ceux qui savent faire parler la terre.