Tunisie: Ben Ouanès marque, puis se fait expulser !

L'ex-étoilé trouve le chemin des filets, puis écope un carton rouge.

Mortadha Ben Ouanès a signé un but en faveur de Kasimpasa face à Gaziantep dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de Turquie. Le club du joueur tunisien, aligné sur le couloir gauche, s'est cependant incliné (2-1), alors que Ben Ouanès, buteur à la 80', a écopé par la suite un carton rouge.

CS Chebba : composition du bureau directeur

La composition de l'exécutif du Croissant Sportif de Chebba a été récemment revisitée. Autour du président Taoufik Mkacher, l'on retrouve l'ancien ministre des Sports, Saber Bouatay, en tant que vice-président, et porte-parole, alors qu'Abdennaceur Achour sera le second vice-président. Volet juridique, Noureddine Jerbi, vice-président, sera en charge de la commission juridique, alors que le secrétariat général sera géré par Mohamed Ben Brahem. Le même Brahem sera épaulé par Marouane Ben Hassouna (secrétaire général adjoint) et le vice-président, chargé des relations avec les instances sportives sera Mondher Zine El Abidine. Chapitre commission de discipline, le vice-président, Majdi Ben Messoud, présidera ledit comité, alors que Safa Ben Hassan et Faïçal Aloui seront en charge de la commission médicale. Volet finances maintenant, Lotfi Othmane sera le trésorier. Il sera épaulé par Mondher Belayba, qui s'occupera aussi de l'équipe fanion. Enfin, Moncef Lamher va gérer la commission de communication alors que le comité de soutien basé à Tunis sera formé de Mohamed Mkacher, Moncef Hedhili et Mohamed Moncer.

C1 : trio arbitral égyptien pour l'ESS

La CAF a désigné un trio arbitral égyptien pour le match entre l'ESS et le CR Belouizdad, prévu demain à 17h00, au stade Hamadi-Agrebi de Radès, pour le compte de la 1ère journée de la phase des groupes de la C1. L'arbitre de champ sera Ibrahim Noureddine, assisté par ses compatriotes Youssef Wahid Youssef et Samir Gamal Saâd. L'arbitre remplaçant sera Ahmed Al Ghandour.

C3 : des arbitres ivoiriens pour le CSS

Enfin, pour le CSS, en C3, ce dimanche à Radès (20h00), l'arbitre central Ibrahim Kalilou Traoré dirigera la rencontre des Clubistes sfaxiens face aux Zambiens de Zanaco. Il sera épaulé par Adou Hermann Desire Ngoh et Nouho Ouattara. Ce trio est de nationalité ivoirienne.