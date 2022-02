Afrique de l'Ouest: Sortie de crise - Le Mali met en place un Mécanisme de concertation avec la CEDEAO, l'UA et l'ONU, voici sa composition

Afin de desserrer l'étau et renouer le fil du dialogue avec la Communauté internationale en vue de la sortie de crise du Mali, le Gouvernement de transition vient de procéder à la mise en place d'un Mécanisme de Concertation composé de dirigeants maliens et de représentants des organismes internationaux, notamment de la CEDEAO, de l'UA et de l'ONU. Ci-dessous le communiqué qui précise la composition et les attributions dudit organe de sortie de crise.

Dans le cadre de la poursuite du dialogue avec la CEDEAO, l'Union Africaine et la Communauté internationale, concernant la conduite de la transition, le gouvernement de la République du Mali a mis en place un Mécanisme de concertation pour soutenir cette dynamique.

Ce mécanisme a pour but de rechercher une solution conciliant les aspirations du peuple malien et les demandes de la communauté internationale, notamment à travers l'adoption d'un chronogramme consensuel.

Le mécanisme est structuré comme suit:

- Un groupe de dialogue au niveau ministériel: il a pour mission de faciliter le dialogue entre les parties prenantes et d'œuvrer à un rapprochement des positions et à la recherche de compromis sur les questions en suspens.

Le groupe est composé des pays et institutions suivants : Le Ghana (Président en exercice de la CEDEAO) la Mauritanie, le Niger, le Sénégal (Présidence en exercice de l'Union Africaine), la Sierra Leone, le Togo, la CEDEAO, l'Union Africaine et les Nations Unies.

La coordination du groupe de dialogue est assurée par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali.

- Le groupe de travail Elargi: la mission du groupe de travail Elargi consiste à faire l'évaluation technique du projet de chronogramme de la transition présenté à la CEDEAO. Il est composé des représentants du gouvernement du Mali et des membres du comité local de suivi de la transition la CEDEAO, de l'Union Africaine, des Nations Unies, du Ghana et du Nigeria assistés de personnes ressources et des experts compétents.

La coordination dudit groupe est assurée par le ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, en collaboration avec le ministre de la Refondation de l'Etat chargé des Relations avec les Institutions et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Réformes politiques et institutionnelles.

A la suite de la première réunion du groupe de dialogue, au niveau ministériel, tenue le 31 janvier 2022, sous la présidence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, la réunion inaugurale du Groupe de travail Elargi a eu le mardi 08 février 2022, sous la présidence du ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation.

Le gouvernement de la République du Mali, à travers cette initiative, renouvelle son engagement pour le retour à l'ordre constitutionnel normal et sa disponibilité constante au dialogue et au consensus pour la réussite de la Transition.

Bamako le 09 février 2022

Le ministre de l'Administration et de la Décentralisation, porte parole du gouvernement