Togo: La construction d'un Centre de santé niveau 2 projetée à Klobatèmé

Depuis quelques semaines, la Mairie de la Commune de Golfe 1 dispose de son PDC (Plan de Développement Communal) 2022-2026. Dans son volet Santé ce plan rentrée en exécution depuis le début de cette année 2022 projette diverses actions en faveur des structures sanitaires surtout publiques en vue de leur donner un niveau de prestation acceptable et de qualité, dont entre autre l'accompagnement en équipements, la spécialisation mais aussi la construction de certaines infrastructures en vue de permettre aux populations de mieux se soigner sans être obligées de sortir de leur commune.

Rencontré la semaine dernière lors de la cérémonie de remise d'équipements aux structures sanitaires de cette commune, le Maire Joseph Gomado a confié que, dans le volet Santé du PDC, " il est dit que la commune doit accompagner les centres de santé, à avoir les équipements nécessaires pour donner des soins de qualité à nos concitoyens malades qui visitent ces infrastructures sanitaires. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons programmé la construction du service d'ophtalmologie à l'hôpital de Bè. Nous avons déjà terminé le rez-de-chaussée et le premier étage. Cette année, nous allons continuer la construction du deuxième étage, et l'année prochaine, on va finir avec le troisième étage ".

Autre projet intéressant dans le cadre de l'exécution du PDC de la commune de Golfe 1, Bè Afédomé, il y a la construction à Klobatèmé, une des 36 quartiers et villages de cette commune, " d'un centre de santé de niveau 2 qu'on va démarrer cette année ".

Et ce n'est pas fini, puisque les structures sanitaires sont inscrites déjà dans une dynamique de la spécialisation. " L'approche du Conseil municipal (communal), c'est avec le temps amener toutes ces structures sanitaires à avoir une spécialité. Par exemple si on prend le cas de l'hôpital de Bè, avec son plateau technique habituel, sa spécialité va être l'ophtalmologie. Et une autre structure sanitaire, on va mettre un service de stomatologie. Tout ceci nous le faisons avec ces infrastructures sanitaires et la direction préfectorale de la santé ", a aussi indiqué le Maire Gomado.

Il est à noter qu'au cours de cette cérémonie, une annonce autre intéressante a été faite par la Mairie, il s'agit de travailler collégialement en vue de doter au terme du mandat de cette équipe dirigeante, l'une des structures sanitaires de la Commune d'un scanner.

En tout cas, ce ne sera qu'à l'honneur de cette jeune équipe dirigée par le Maire Gomado qui ne cesse de multiplier les initiatives de développement local qui ne veulent laisser en marge aucune frange de la population de son territoire communal.