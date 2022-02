Kenya: Attention et respect - Les soins de santé des missionnaires camilliens pour les groupes de population les plus vulnérables

Karungu — " Toute personne malade a droit aux meilleurs soins possibles, à une assistance adéquate et au respect ". C'est l'objectif de l'hôpital de la mission St. Camillus à Karungu (voir Fides 26/11/2004). L'hôpital, fondé et géré par les missionnaires camilliens (MI), offre un service aux plus démunis et aux plus souffrants. Il est situé sur les rives du lac Victoria, dans la région de Nyanza, l'une des zones les plus pauvres du pays et l'une des plus touchées par le VIH/SIDA.

"Environ un tiers de la population est séropositive, en particulier les femmes", expliquent les camilliens, qui travaillent depuis plus de 20 ans dans cet établissement pour offrir les meilleurs soins de santé aux personnes les plus démunies, indépendamment de leur foi ou de leur statut social. " Les mères et les enfants mais aussi les hommes sont souvent victimes uniquement à cause de situations et de traditions qui ne sont pas recherchées mais plutôt imposées ", peut-on lire dans la note reçue par l'Agence Fides.

L'hôpital cherche à offrir des soins, à garantir aux malades des soins de santé, de la nourriture et tout ce dont une personne a besoin, dans un contexte d'attention et de respect, afin d'assurer des soins de santé à tous ceux qui en ont besoin, en particulier les couches les plus vulnérables de la population.

"Pour la population locale, cependant, il y a un besoin accru de traitement et d'hospitalisation pour toutes les situations de maladie, à la fois celles qui résultent de l'absence de défenses immunitaires et celles qui sont courantes, y compris la malaria. L'association du sida et de la tuberculose est très répandue, généralement sous des formes assez graves. Il est demandé au malade qui vient à Saint-Camille, lorsque cela est possible, de contribuer financièrement, même si cela ne suffit pas pour le fonctionnement ordinaire de l'établissement. "

L'hôpital, qui dessert une population d'environ 250 000 habitants, dont plus de 50 % ont moins de 15 ans, a commencé ses activités en 1997. En plus de fournir des soins et des traitements aux malades, il cherche à promouvoir l'éducation sanitaire et la prévention, avec une attention particulière au problème du sida. Elle promeut les réunions et les séminaires. Elle encourage les groupes de solidarité entre les personnes affectées ou infectées par le virus du VIH/SIDA.