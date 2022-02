Afrique: Le gouvernement espagnol offre plus 300,000 doses de vaccins contre la Covid-19 au Sénégal

communiqué de presse

DAKAR (Sénégal), le 9 février 2022 – Le gouvernement du Royaume d’Espagne a offert un lot de 302.400 doses de vaccins Johnson & Johnson au Sénégal. La livraison de ces doses à travers le mécanisme COVAX vient soutenir les progrès du Sénégal dans le cadre de la campagne nationale de vaccination. Le Sénégal figure parmi les pays prioritaires de la région pour le gouvernement espagnol.

Ce don s'inscrit dans le cadre du plan d’accès universel à la vaccination solidaire approuvé par le gouvernement espagnol par lequel au moins 50 millions de vaccins seront mobilisées à travers le mécanisme COVAX. Sur ce volume, 20 millions au minimum sont destinés aux pays d’Afrique subsaharienne et de l’Afrique du Nord, traduisant un engagement du gouvernement espagnol envers le continent africain, mais aussi son implication dans la lutte contre la Covid-19.

"L’Espagne considère que la vaccination est un bien public mondial et plaide par conséquent pour un accès au vaccin grâce au dispositif multilatéral COVAX. Cette initiative a permis à l’Espagne de se placer parmi les cinq premiers pays en volume de dons de vaccins à travers le dispositif COVAX. Le Sénégal est un pays prioritaire et un partenaire stratégique pour le gouvernement espagnol. Notre soutien aujourd'hui reflète la solidarité internationale de l'Espagne vis-à-vis de ses partenaires et la forte conviction que le vaccin est un bien public mondial"a déclaré l’Ambassadeur d’Espagne au Sénégal, Mme Olga Cabarga.

Le don du gouvernement d’Espagne vient renforcer la disponibilité de vaccins dans le pays et arrive au moment où les appels en faveur de la campagne de vaccination continuent. A la date du 17 janvier 2022, le Sénégal compte près de 1 million de personnes complètement vaccinées, et 1,4 millions qui ont reçu au moins une dose de vaccin contre la Covid-19.

"L’UNICEF remercie le Royaume d’Espagne pour ce don de vaccins et salue son engagement avec les autres partenaires aux côtés du gouvernement sénégalais à travers le mécanisme COVAX. Nous plaidons pour l’intensification des efforts de vaccination et des campagnes afin d’augmenter la demande de vaccination par la population et d’étendre ainsi la couverture vaccinale" a pour sa part déclaré Silvia Danailov, Représentante de l’UNICEF au Sénégal.

Il faut signaler par ailleurs que depuis le début de la pandémie le Sénégal compte 84,999 personnes infectées par la COVID dont 80,308 guéries et 2,744 sous traitement (à la date du 30 janvier 2022).

À propos de COVAX

COVAX est le pilier « vaccins » du Dispositif pour accélérer l'accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (Accélérateur ACT). Il est codirigé par la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), Gavi, l’Alliance du vaccin, et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui travaillent en partenariat avec les producteurs de vaccins des pays développés et des pays en développement ainsi qu’avec l’UNICEF, la Banque mondiale, des organisations de la société civile et d’autres acteurs. COVAX est la seule initiative mondiale à œuvrer avec les gouvernements et les producteurs afin de garantir que les vaccins contre la COVID-19 seront rapidement disponibles dans le monde entier, pour toutes les économies, quels que soient leurs moyens financiers.

Pour en savoir plus sur le travail de l'UNICEF dans le domaine des vaccins de la COVID-19, cliquez ici, ou sur le travail de l'UNICEF dans le domaine de la vaccination, cliquez ici.

Pour des informations additionnelles, veuillez contacter :

Moussa Diop, Spécialiste de la Communication +221 77 644 33 22, modiop@unicef.org

Paloma Portela, Ambassade d’Espagne au Sénégal, paloma.portela@maec.es