Afrique: Centré sur les échanges entre les auteurs Genève et africains/Littérature - L'ouvrage " Genèv'Africa et Genève-Kinshasa, la correspondance" présenté à Kinshasa

Visant à établir des échanges littéraires et culturels entre auteurs suisses et africains, l'ouvrage " Genèv'Africa et Genève-Kinshasa, la correspondance ", publié aux éditions BSN Press, vient de s'ajouter sur les rayons de la littérature congolaise.

C'est le centre Wallonie- Bruxelles, situé dans la commune de Gombe à Kinshasa qui a été ce lundi 07 janvier 2022, dans le cycle de la 8ème fête du livre, le théâtre de la présentation officielle de cet ouvrage qui met en exergue une correspondance entretenue entre juin et juillet 2020 par les romanciers suisses, Anne Sophie Subila et lolvéTilmans, ainsi que le romancier congolais Richard Ali et la promotrice du livre kinois Miss Bangala.

Pour le romancier congolais Richard Ali, étant le fruit de Genève Africa porté par le romancier genevois d'origine camerounaise, Max Lobe, ce projet compte s'élargir sur toute l'étendue du territoire national, après donc la ville-province de Kinshasa, qui a eu l'honneur de recevoir en première position ce projet, pour que les auteurs et les lecteurs se découvrent et se partagent leurs ressentis du monde.

"Cette œuvre nous a permis de pouvoir vendre les images de nos villes, en faisant les portraits pour que ces personnes-là, qui n'avaient jamais vu Kinshasa, puisse se faire une idée de Kinshasa. Une fois qu'ils ont eu une idée de Kinshasa, il y a les lecteurs de Genève et les lecteurs de Kinshasa qui vont profiter de cette correspondance, en tout cas de ce pont jeté entre Kinshasa et Genève, de pouvoir découvrir les richesses culturelles que nous avons entre les deux villes", a-t-il déclaré.

Sans compter le féminisme et la belle palabre politico-culturelle. Parmi les points abordés dans cette œuvre, purement épistolaire, nous retrouvons dans la foulée, des thèmes comme les identités qui cadrent avec de genre et de race.

De son côté, la promotrice du livre kinois Miss Bangala, estime que cette œuvre vient un tout petit peu faire revivre la correspondance, qui devrait avoir une grande place, d'autant plus qu'il est parfois important de prendre le temps avant de pouvoir se dire des choses, contrairement aux réseaux sociaux qui semblent être très rapides pendant les échanges.

"C'est que cet ouvrage m'a réappris à faire avec l'écriture bien spécifique pour la correspondance, où tu t'assois, tu te poses et tu prends le temps de comprendre les mots de l'autre. C'était un exercice assez intéressant qui m'a poussé aussi à revoir certaines choses, où j'étais en train de courir tout le temps dans ma vie, et j'ai pris le temps d'analyser les choses en mieux pour mieux le dire aussi ", a-t-elle confié.