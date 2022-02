Congo-Brazzaville: PME - La tutelle s'emploie à l'élaboration de l'annuaire statistique 2020

La ministre des Petites et moyennes entreprises (PME), de l'Artisanat et du Secteur informel, Jacqueline Lydia Mikolo, a ouvert le 10 février, à Brazzaville, la première réunion inaugurale du comité de pilotage des annuaires statistiques des PME et de l'Artisanat 2020.

Le comité de pilotage des annuaires statistiques des PME se chargera, entre autres, de l'élaboration dudit document; la définition des indicateurs à produire; l'orientation et la coordination des travaux du comité technique; la validation des résultats présentés par le comité technique et enfin la publication du rapport final.

En effet, la production de la première édition de l'annuaire statistique vise à suivre les principaux indicateurs de la vie des très petites, petites et moyennes entreprises et des entreprises artisanales. Il s'agit d'un document de référence qui renseigne et présente la compilation des donnée statistiques courantes d'un secteur donné (données économiques, sociales, démographiques, environnementales, culturelles, etc.). Cet outil de pilotage permet de mieux connaître le secteur et d'orienter les choix stratégiques. Publié une fois l'an, l'annuaire statistique constitue une base qui donne une photographie du secteur.

L'étude y relative permettra de ressortir les données sur les entreprises créées suivant les différentes catégories précitées, le nombre d'emplois créés et sécurisés à travers les cotisations sociales, le niveau de création de richesse (la contribution au produit intérieur brut national) et aussi le niveau de survie des entreprises. Elle permettra également de connaître l'évolution et le comportement des nouvelles entreprises créées.

Pour la ministre Jacqueline Lydia Mikolo, les annuaires statistiques sont une contribution et un élément important de la réalisation du Programme national de développement 2022-2026 qui place l'entrepreneuriat au centre de la relance économique à travers la promotion du secteur privé. L'élaboration de cette première édition, a-t-elle dit, permettra de présenter une série de données statistiques retraçant les secteurs des PME et de l'Artisanat. Ces données serviront à orienter les choix de la politique gouvernementale en matière de promotion et d'accompagnement de toutes les catégorie d'entreprises et de l'artisanat.

" La publication régulière de ces annuaires, doublée de l'effort de l'amélioration de leur qualité, nous procurera un motif de satisfaction et de réconfort. Aussi, cela constituera une invite à maintenir de manière soutenable cette dynamique, par la mise en place d'un système performant de collecte et de traitement de données. Par cette publication, sera mise en lumière une importante série de données statistiques permettant d'orienter les choix politiques du gouvernement ", a indiqué Jacqueline Lydia Mikolo.

A cet effet, la ministre des PME et de l'Artisanat a exhorté les partenaires concernés par cette étude à une synergie d'actions, d'implication et de volonté de collaboration. Elle a, par ailleurs, réaffirmé l'engagement de son ministère à traiter ces données dans le respect des dispositions de la loi statistique.