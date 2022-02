Congo-Kinshasa: 8ème Edition du Festival International Amani/Une fenêtre ouverte vers un futur meilleur dans la région des grands lacs

Le week-end dernier, la ville de Goma, chef-lieu du Nord-Kivu, a reçu sa dose d'émotion. Et cette fois, ce n'était ni à cause de la fureur insoutenable du grand Nyiragongo, ni suite aux bruits des balles et des bottes. En effet, la cause de l'effervescence de la ville riveraine d u Lac Kivu, était la tenue de la 8ème édition du festival international annuel de dance et de musique, le Festival Amani, organisé du vendredi 4 au dimanche 6 février 2022, après une année d'inactivité suite à la pandémie de Covid-19.

Cette 8ème édition du Festival International Amani, s'est avérée, pour les participants, artistes sur scène et public venu assister, comme l'expression d'une volonté commune de voir le regain de la paix et de la stabilité dans la région. Se souvenant des tragiques événements de l'éruption du Nyiragongo, où les gomatraciens avaient été violemment secoués, l'organisation de ce festival a été l'occasion pour certains de tourner la page, pour d'autres de se souvenir des êtres chers, et pour d'autres encore, une occasion de reprendre goût à la vie. Chacun y a trouvé son compte.

A l'initiative des formateurs du Foyer Culturel de Goma et de sa direction, l'organisation d'un festival international pour la paix dans la région des grands-lacs, appelé Festival Amani a, dès sa première édition en 2014, tout de suite rencontré un franc succès, avec 25.000 festivaliers et la participation de plusieurs artistes de renom, à l'instar de Pascal Lokua Kanza. Depuis, le Festival Amani, qui est une ASBL, s'est imposé comme l'événement le plus attractif, et surtout le plus attendu de chaque année. Toujours organisé au mois février, il a connu 7 éditions consécutives à succès, avec la participation des super stars internationales telles que Youssoupha, Akon, Werra Son, Fally Ipupa, Ferre Gola, et tant d'autres. Réunissant jusqu'à 35.000 festivaliers, de Goma et d'alentours, même au-delà des frontières de la RD. Congo.

Les objectifs du Festival International Amani étant de rassembler par la culture, d'offrir un cadre de relâchement, de fête, à une population constamment tenues en alerte, il offre aussi de l'espoir en associant l'engagement local, pour un avenir meilleur. L'entrepreneuriat, la protection de l'environnement, le don de soi, le construire et le vivre ensemble, ce sont là les valeurs véhiculées par ce festival.

Suite à la pandémie de Covid-19, le Festival Amani avait marqué une pause l'année dernière, pour des raisons sanitaires. La reprise, en février 2022, de cette activité devenue coutumière, marque donc, une renaissance, celle de Goma, et de toute la région. Ainsi pour cette 8ème édition, qui a pris une année de retard suite à la pandémie, le thème a tourné autour de l'inscription de la Rumba Congolaise au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Les prestations s'étant succédées sur scène étaient celles de Roga Roga et son groupe, d'Alesh, de l'international Mohombi, et de beaucoup d'autres.

Dans cet amas homogène du public, deux festivaliers de marques ont rehaussé de leur présence, ce week-end consacré au Festival International Amani. Il s'est agi du Ministre de la Communication et Médias, qui plus est, Porte-parole du Gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, et de la Ministre de la Culture, Arts et Patrimoines, Catherine Kathungu Furaha, qui, tous les deux, ont effectué le déplacement depuis Kinshasa, pour manifester la volonté du Gouvernement à ramener la stabilité dans cette période post-Covid, et manifester une fois de plus, leur soutien aux sinistrés du Nyiragongo qui, pour certains, la plaie est encore béante.