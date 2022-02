Congo-Kinshasa: Festival en hommage à King Kester Emeneya du 13 au 14 févier 2022 à Matonge

Avec l'appui logistique de la BRACONGO, les Amis fidèles de King Kester Emeneya dont Luxène Musengi, Lolo Mutima, Guy Kimvula, Jos Lema, Thythy Levallois, Tonino Fernando, Conseiller James, organisent un grand Festival en hommage à leur idole qui a quitté cette terre des hommes un certain 13 février 2014 à Paris il y a exactement 8 ans.

A cette occasion, Victoria Eleison Dream Team Dream Band se produira le dimanche 13 et le lundi 14 février 2022 au croisement des avenues Oshwe - Stade à Matonge dans la commune de Kalamu. Cet orchestre d'Evala Malakozi, Kwangolo Zonso, Muntu wa Zamani... va aussi accompagner des invités à ce grand événement, notamment King Sampaio, Pompon Miyake, Chimel et éventuellement Reddy Amisi et tant d'autres.

Comme de coutume, un recueillement aura lieu en cette journée dominicale à la tombe de King à la Nécropole entre terre et ciel. Et dans l'après-midi, des nombreux mélomanes kinois vont savourer des chefs-d'œuvre du Grand Bachelier tels que Willo Mondo, Abisina, Dembela, Surmenage, Milonga Kwango, Daisy, Nzinzi, Béatrice, Bénédiction, Sango ya mabala commission... qui seront exécutés à la perfection par les talentueux musiciens de Victoria Eleison DTDB : Freddy Etoile, Toiture Mbaya, Guylain Number One, Naku Synthé, Bada, Epalo Basse, Ibenge, Serge, Jeancy, Rachel Shungu, Kerrugold et autres.

Venez nombreux écouter de la bonne musique, de belles mélopées sans obscénité.

A luta continua, Victoria e certa. King forever...