Congo-Kinshasa: Indice de perception de la corruption 2021/La RDC reste un mauvais élève, selon la ligue Congolaise de Lutte Contre la Corruption

Dans un communiqué publié mardi 25 janvier 2022, la Ligue Congolaise de Lutte Contre la Corruption estime que la République Démocratique du Congo est toujours parmi les 20 pays les plus corrompus au monde, même si selon l'indice de la perception de la corruption publié par Transparency International, le pays gagne une place par rapport au sondage de l'année 2020.

Selon le dernier rapport publié par transparency International, la République Démocratique du Congo a gagné une place sur l'indice de la perception sur corruption en 2021. Elle passe alors de la 170ième place à la 169ième place, avec un score de 19%.

Dans son combat contre la corruption sous toutes ses formes en République Démocratique du Congo, le Président Félix Antoine Tshisekedi a créé en 2020, l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption et la nomination de ses membres par la suite, ce qui est selon la Licoco une avancée significative dans le combat contre la corruption dans le pays.

Tout en reconnaissant les efforts fournis par le Président de la République pour lutter contre ce phénomène, elle constate néanmoins que la corruption généralisée en République Démocratique du Congo englouti les efforts de promotion des droits humains et met en danger la démocratie.

Selon cette ONG, ces efforts restent mitigés, car ceux qui devraient en principe aider le Président dans la lutte contre ce fléau, sont eux même pleinement noyés dans la corruption. Et cela rend le combat sur la corruption encore plus difficile, donc il y a là encore un grand travail à faire pour relever le défi de la lutte contre la corruption en République Démocratique du Congo.

La ligue congolaise de lutte contre la corruption estime que l'indice de perception de la corruption publié par Transparency International, démontre à tous les congolais que "la question de la Corruption doit être une priorité pour tous afin de promouvoir les droits humains et la démocratie".

C'est dans ce conteste que la licoco, une ONG qui fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille, propose à la classe politique congolaise quelques recommandations qui pourront aider dans les efforts de la lutte contre la corruption.

Pour ce faire, elle conseille au président de la République, "de renforcer l'Agence de Prévention et de Lutte contre la Corruption en nommant des personnes ayant l'expérience pour l'accompagner dans la lutte contre la corruption ; de demander à chaque Ministre d'adopter un plan stratégique de lutte contre la corruption et ses mesures d'application".

Au premier Ministre, "d'allouer des moyens financiers suffisants à l'Agence de Prévention et de Lutte contre la corruption et d'autres structures de lutte contre la corruption, afin d'être plus active et accompagner efficacement le président de la République dans ses efforts qu'il mène pour combattre ce fléau; de signer des accords avec d'autres pays dans la lutte contre la Corruption ; d'utiliser les données de l'IPC pour amorcer des réformes structurelles et institutionnelles".

Au pouvoir judiciaire, elle demande "de mettre en place une stratégie sectorielle de lutte contre la corruption, de travailler pour le renforcement des capacités des opj, juges et magistrats dans la lutte contre la corruption ; de sanctionner sans complaisance les auteurs de la corruption et faits assimilés ; de mettre en place un mécanisme de contrôle interne sur les dossiers de corruption et faits assimilés traités par différentes juridictions de l'ordre judiciaire et sanctionner ceux qui sont complices des corrompus et corrupteurs".

Du côté du parlement "de voter en urgence les propositions des lois qui sont en souffrance, notamment la proposition de loi portant réforme du code pénal, la proposition de loi portant réforme de la loi sur, le blanchissement des capitaux et financement de terrorisme, la proposition de loi portant sur l'Accès à l'information publique, etc. ; De renforcer le mécanisme de contrôle parlementaire et sanctionner ceux qui sont coupables des actes de corruption et fait assimilés".

Depuis sa création en 1995, l'indice de perception de la corruption est devenu le principal indicateur de la corruption dans le secteur public au niveau mondial. Il classe 180 pays et territoires dans le monde en fonction de la perception de la corruption dans le secteur public.